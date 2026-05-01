1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de Axel Kicillof a los trabajadores: "No les vamos a dar la espalda"

El gobernador bonaerense le habló a la ciudadanía por el Día del Trabajador. "Vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", aseguró.

Por
El gobernador publicó un mensaje en X.

El gobernador publicó un mensaje en X.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un mensaje a la ciudadanía por el Día del Trabajador y aseguró que, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país por las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei, hay un "futuro posible" para los trabajadores.

Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 
Te puede interesar:

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

En su cuenta personal Kicillof se dirigió a "a los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos" y a todos aquellos que se esfuerzan para salir adelante, en una Argentina "desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2050185824633757766&partner=&hide_thread=false

"A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la espalda y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa, vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", sentenció.

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni

Con la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en curso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires definió como "show" y "espectáculo" el respaldo que le garantizó el gobierno nacional en el Congreso, incluido el presidente Javier Milei. "El Gobierno está montando un show, es un tema que se venía gestando y preparando porque la verdad que no da para más", consideró Kicillof.

"Tenemos un gobierno nacional que genera una situación en la que muchísimos hogares tienen dificultad para conseguir hasta lo más básico que es el alimento", señaló el mandatario bonaerense en diálogo con C5N y señaló que Adorni "tiene que hacer es dar las respuestas que corresponde".

Para el economista, si el vocero no puede responder "tendrán que tomar las determinaciones que corresponde". "El contraste es muy grande, acá estamos defendiendo a los pibes y a las pibas porque lo hacemos todos los santos días", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof, en la misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco: "Hay que recordarlo en sus enseñanzas"

play

Adorni y Kicillof coincidieron en una misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco

Adorni, Kicillof y Villarruel estarán en Luján.

Adorni, Kicillof y otros funcionarios confluyen en el homenaje al papa Francisco en Luján

El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

El acuerdo comienza con su vigencia provisoria.

Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: comienza a regir de manera provisoria

Adorni regresa a las conferencias de prensa. 

El Gobierno reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada: Adorni dará una conferencia de prensa

Rating Cero

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

La cantante de 44 años fue acusada en California.

Acusaron formalmente a Britney Spears de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

últimas noticias

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Hace 16 minutos
El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

Hace 30 minutos
Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay.

Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada

Hace 41 minutos
Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

Hace 43 minutos
Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

Hace 47 minutos