El mensaje de Axel Kicillof a los trabajadores: "No les vamos a dar la espalda"

El gobernador bonaerense le habló a la ciudadanía por el Día del Trabajador. "Vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", aseguró.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , envió un mensaje a la ciudadanía por el Día del Trabajador y aseguró que, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país por las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei, hay un "futuro posible" para los trabajadores .

En su cuenta personal Kicillof se dirigió a "a los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos" y a todos aquellos que se esfuerzan para salir adelante, en una Argentina "desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor".

"A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la espalda y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa , vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", sentenció.

A los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez… pic.twitter.com/FFHg3cG3AQ

El mensaje se da en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por las políticas económicas que lleva adelante, el impacto en el empleo y en los salarios en diferentes sectores. Durante el día jueves, previo al feriado, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una marcha a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral y el impacto del plan económico de Javier Milei.

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni

Con la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en curso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires definió como "show" y "espectáculo" el respaldo que le garantizó el gobierno nacional en el Congreso, incluido el presidente Javier Milei. "El Gobierno está montando un show, es un tema que se venía gestando y preparando porque la verdad que no da para más", consideró Kicillof.

"Tenemos un gobierno nacional que genera una situación en la que muchísimos hogares tienen dificultad para conseguir hasta lo más básico que es el alimento", señaló el mandatario bonaerense en diálogo con C5N y señaló que Adorni "tiene que hacer es dar las respuestas que corresponde".

Para el economista, si el vocero no puede responder "tendrán que tomar las determinaciones que corresponde". "El contraste es muy grande, acá estamos defendiendo a los pibes y a las pibas porque lo hacemos todos los santos días", concluyó.