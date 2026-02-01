1 de febrero de 2026 Inicio
Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado

Sus calles reflejan con claridad la herencia británica, tanto en la arquitectura como en la atmósfera de un pueblo que parece suspendido en el tiempo.

  • Conchillas nació a fines del siglo XIX por la instalación de una empresa británica que explotó piedra y arena para un puerto de Buenos Aires.
  • El pueblo se desarrolló con un fuerte diseño urbano europeo y una marcada herencia inglesa.
  • Sus casas de piedra amarilla y techos rojos de zinc son el rasgo arquitectónico más distintivo.
  • En 2026 es n destino ideal para una visita tranquila, con historia, río y lejos del turismo masivo.

Conchillas

Cómo es Conchillas, el pueblo uruguayo que está en Colonia ideal para visitar

Conchillas se destaca como un pequeño tesoro histórico del departamento de Colonia, nacido a fines del siglo XIX a partir de una demanda urbana surgida en la costa opuesta del Río de la Plata. En ese contexto, el Gobierno de Buenos Aires impulsó la construcción de un nuevo puerto de piedra para reemplazar al antiguo muelle de madera, y la obra quedó en manos de la firma británica C. H. Walker & Co. Ltd. Al identificar en esta zona uruguaya la presencia de arena y piedra de alta calidad, la empresa se estableció allí, modificando de forma definitiva un paisaje casi intacto y dando origen a un asentamiento industrial y residencial de marcada impronta europea.

El desembarco de trabajadores especializados y de infraestructura pesada permitió el desarrollo de un pueblo con una identidad urbana singular en la región. La imagen característica de Conchillas se construye a partir de sus viviendas tradicionales, levantadas con sólidos muros de piedra unidos con cal o barro, revocados y pintados de un tono amarillo inconfundible. Muchas de estas casas, que aún permanecen en pie, lucen techos de zinc a dos aguas de color rojo intenso, conformando un paisaje arquitectónico que remite de inmediato a la herencia británica en el Río de la Plata.

Recorrer Conchillas en 2026 resulta especialmente atractivo para quienes buscan calma y una experiencia diferente, lejos del turismo masivo. Sus calles transmiten una sensación de tiempo detenido, donde la huella de la comunidad inglesa se manifiesta en cada rincón, desde el histórico hotel hasta las antiguas instalaciones industriales. A este patrimonio cultural se suma un entorno natural privilegiado junto al río, que posiciona al pueblo como un destino ideal para quienes valoran la autenticidad, la memoria histórica y la serenidad de los paisajes rurales uruguayos.

