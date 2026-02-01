Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado Sus calles reflejan con claridad la herencia británica, tanto en la arquitectura como en la atmósfera de un pueblo que parece suspendido en el tiempo. Por + Seguir en







Este destino de Uruguay es perfecto para visitar en 2026.

Conchillas nació a fines del siglo XIX por la instalación de una empresa británica que explotó piedra y arena para un puerto de Buenos Aires.

El pueblo se desarrolló con un fuerte diseño urbano europeo y una marcada herencia inglesa.

Sus casas de piedra amarilla y techos rojos de zinc son el rasgo arquitectónico más distintivo.

En 2026 es n destino ideal para una visita tranquila, con historia, río y lejos del turismo masivo. Conchillas se presenta como una joya histórica del departamento de Colonia, cuyo nacimiento se vincula a una demanda urbanística surgida a fines del siglo XIX en la otra orilla del Río de la Plata. En ese período, el Gobierno de Buenos Aires impulsó la construcción de un puerto de piedra que reemplazara al antiguo muelle de madera, y la obra quedó en manos de la firma británica C. H. Walker & Co. Ltd. Al comprobar la abundancia de arena y piedra de alta calidad en esta zona de Uruguay, la empresa decidió asentarse allí, dando origen a un polo industrial y residencial que transformó de manera definitiva un paraje hasta entonces casi intacto.

La instalación de trabajadores especializados y de equipamiento pesado dio forma a un pueblo con un diseño urbano de fuerte impronta europea. La identidad de Conchillas se reconoce en sus viviendas características, levantadas con muros de piedra de gran espesor, unidos con cal o barro, revocados y pintados de un particular tono amarillo. Estas construcciones, muchas de las cuales aún se conservan, se completan con techos de zinc a dos aguas de color rojo, un conjunto visual que evoca paisajes de la campiña inglesa de principios del siglo XX.

