Es un histórico pueblo colonial fundado en el siglo XVII en los Valles Calchaquíes, a 200 kilómetros de Salta capital.

Salta es una de las provincias más encantadoras del norte argentino , con una diversidad de paisajes y propuestas atractivas para el turismo. Entre sus pueblos y ciudades, algunos guardan secretos de la historia y ofrecen un entorno natural único.

En el corazón de los Valles Calchaquíes , donde el cielo salteño se vuelve de un azul profundo y las montañas adquieren tonos ocres y rojizos, se encuentra Molinos . Este pueblo, fundado a mediados del siglo XVII , no es solo un destino turístico; es un viaje directo al pasado colonial de la región.

Con sus calles empedradas, sus casas de adobe con techos de torta de barro y su silencio solo interrumpido por el viento, Molinos se erige como un oasis de historia y cultura este verano 2026 . A diferencia de otros puntos cercanos más concurridos, esta localidad conserva una mística de paz absoluta.

Molinos se encuentra en el sudoeste de la provincia de Salta, formando parte del circuito mágico de la Ruta Nacional 40 . Se ubica a unos 210 kilómetros de la capital provincial, aunque es un viaje de varias horas en auto debido al desafío que representan algunos tramos del camino para llegar a la localidad.

Ubicado a la vera del río Amaicha y el río Molinos , el pueblo debe su nombre a los antiguos molinos harineros que funcionaban en la zona, impulsados por la fuerza del agua, y que fueron el motor económico de una de las haciendas más ricas e importantes del Virreinato del Río de la Plata.

Qué puedo hacer en Molinos

Molinos Visit Salta

La oferta del pueblo invita a la contemplación y al descubrimiento de tesoros arqueológicos y arquitectónicos como la Iglesia San Pedro Nolasco. Este Monumento Histórico Nacional fue construido en el siglo XVIII. Es una joya de la arquitectura cuzqueña con techos de madera de cardón y cactus, que guarda los restos momificados de Nicolás Severo de Isasmendi, el último gobernador de Salta designado durante la época colonial.

La Hacienda de Molinos es otro edificio histórico; se trata de una de las casonas coloniales mejor conservadas del país. Hoy funciona como un hotel boutique de alta gama frente a la plaza central, pero se puede visitar para admirar su patio central y sus anchos muros de adobe.

Además del recorrido por el casco histórico, la época de enero y febrero es ideal para recorrer las orillas de los ríos cercanos. Ofrece una vista panorámica del valle y la posibilidad de observar la flora autóctona en un entorno de calma total.

Molinos, salta argentina.gob.ar

En los alrededores se producen algunos de los vinos más extremos del mundo, debido a la altura sobre el nivel del mar. Bodegas como Colomé, que alberga el increíble Museo James Turrell de luz y arte, se encuentran a pocos kilómetros y son una visita obligada para los amantes del buen vino.

Cómo llegar a Molinos

Molinos se encuentra a aproximadamente 1.550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Lo más recomendable es volar hasta Salta Capital y allí alquilar una camioneta o tomar un servicio de transporte regional.

También hay micros que conectan a diario Salta Capital con Molinos, atravesando paisajes inolvidables. La ruta más utilizada para ir desde el centro de la ciudad es la RN 68 hasta El Carril, tomando luego la RP 33 que atraviesa la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. Finalmente empalmar con la RN 40 hacia el sur tras pasar Cachi. El viaje dura aproximadamente 5 a 6 horas debido a los tramos de ripio y montaña.