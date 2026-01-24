Turismo en la Costa Atlántica: las bellas termas para disfrutar en el verano 2026

El complejo cuenta con piletas termales, un parque pensado para niños y diversas actividades recreativas pensadas para los días de calor.

Para quienes piensan en unas vacaciones tranquilas, donde poder relajarse aunque sea un fin de semana, hay opciones en la Costa Atlántica fuera de las playas turísticas. En el punto exacto donde el Río de la Plata se funde con el Mar Argentino, dentro del predio del Faro San Antonio en San Clemente del Tuyú , se encuentra Termas Marinas Park .

Este complejo es un parque termal que funciona como un punto de relax y recreación , posicionándose como el destino perfecto para quienes buscan combinar los beneficios terapéuticos del agua caliente con la brisa marina. Para este verano 2026 , Termas Marinas se posiciona como la alternativa perfecta para familias y parejas que desean escapar por unos días del ritmo frenético de las playas convencionales, ofreciendo un entorno cuidado, servicios de primer nivel y una vista inigualable desde lo alto del faro.

Para ingresar al predio es necesario comprar una entrada que permite el uso de todas las instalaciones. Es recomendable organizar la visita con anterioridad, ya que suelen ser más económicas si se compran de forma online y con anticipación . Es recomendable consultar por promociones bancarias o por grupo familiar.

El parque se encuentra en el extremo norte del Partido de la Costa, en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú. Desde CABA la distancia es de aproximadamente 310 kilómetros .

El complejo destaca por sus aguas termales , ricas en sales y minerales, pero su oferta va mucho más allá del relax. Cuenta con siete piletas termales de distintas profundidades y temperaturas. Algunas son cubiertas y otras al aire libre, incluyendo sectores con hidromasajes y caídas de agua relajantes.

Termas marinas Park termasmarinas.com.ar

Para los más chicos, hay una plaza de agua con toboganes, juegos y aguas danzantes. El parque además ofrece arquería, minigolf, cuatriciclos a pedal y visitas guiadas por el sendero del bosque.

El predio cuenta con un restaurante con opciones saludables y minutas, además de un sector de spa donde se pueden contratar masajes y tratamientos faciales con fangos termales.

También está el Faro San Antonio como atracción del parque. Se puede ascender en un moderno elevador panorámico hasta la cima para obtener una vista de 360 grados donde se aprecia la unión del río y el mar, y la inmensidad de la Bahía de Samborombón.

Cómo llegar a Termas Marinas Park

La ruta más directa para llegar a las Termas es por la Autovía 2 hasta la localidad de Dolores, donde se toma la RP 63 hasta la esquina de Crotto. Desde allí, se sigue por la RP 11 (Interbalnearia) hasta el acceso a San Clemente del Tuyú. El complejo está bien señalizado y se ubica al final del camino que lleva al Faro San Antonio.

Otra opción es ir en micro; numerosas empresas llegan a la terminal de San Clemente. Desde allí, hay servicios de traslados locales y taxis que te llevan hasta la puerta del parque en pocos minutos.