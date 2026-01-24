24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en la Costa Atlántica: las bellas termas para disfrutar en el verano 2026

El complejo cuenta con piletas termales, un parque pensado para niños y diversas actividades recreativas pensadas para los días de calor.

Por
Complejo con aguas termales en la provincia de Buenos Aires.

Complejo con aguas termales en la provincia de Buenos Aires.

  • Termas Marinas Park se ubica en el Faro San Antonio, donde se unen el río y el mar.
  • Se encuentra en San Clemente del Tuyú, a unos 310 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
  • El complejo cuenta con siete piletas termales con aguas ricas en sales y minerales a 43°.
  • Ofrece atractivos como una plaza de agua para niños y un elevador panorámico en el faro.

Para quienes piensan en unas vacaciones tranquilas, donde poder relajarse aunque sea un fin de semana, hay opciones en la Costa Atlántica fuera de las playas turísticas. En el punto exacto donde el Río de la Plata se funde con el Mar Argentino, dentro del predio del Faro San Antonio en San Clemente del Tuyú, se encuentra Termas Marinas Park.

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Este complejo es un parque termal que funciona como un punto de relax y recreación, posicionándose como el destino perfecto para quienes buscan combinar los beneficios terapéuticos del agua caliente con la brisa marina. Para este verano 2026, Termas Marinas se posiciona como la alternativa perfecta para familias y parejas que desean escapar por unos días del ritmo frenético de las playas convencionales, ofreciendo un entorno cuidado, servicios de primer nivel y una vista inigualable desde lo alto del faro.

Faro San Antonio - San Clemente

Para ingresar al predio es necesario comprar una entrada que permite el uso de todas las instalaciones. Es recomendable organizar la visita con anterioridad, ya que suelen ser más económicas si se compran de forma online y con anticipación. Es recomendable consultar por promociones bancarias o por grupo familiar.

Dónde queda Termas Marinas Park

El parque se encuentra en el extremo norte del Partido de la Costa, en la zona de Punta Rasa, en San Clemente del Tuyú. Desde CABA la distancia es de aproximadamente 310 kilómetros.

Qué puedo hacer en Termas Marinas Park

El complejo destaca por sus aguas termales, ricas en sales y minerales, pero su oferta va mucho más allá del relax. Cuenta con siete piletas termales de distintas profundidades y temperaturas. Algunas son cubiertas y otras al aire libre, incluyendo sectores con hidromasajes y caídas de agua relajantes.

Termas marinas Park

Para los más chicos, hay una plaza de agua con toboganes, juegos y aguas danzantes. El parque además ofrece arquería, minigolf, cuatriciclos a pedal y visitas guiadas por el sendero del bosque.

El predio cuenta con un restaurante con opciones saludables y minutas, además de un sector de spa donde se pueden contratar masajes y tratamientos faciales con fangos termales.

También está el Faro San Antonio como atracción del parque. Se puede ascender en un moderno elevador panorámico hasta la cima para obtener una vista de 360 grados donde se aprecia la unión del río y el mar, y la inmensidad de la Bahía de Samborombón.

Cómo llegar a Termas Marinas Park

La ruta más directa para llegar a las Termas es por la Autovía 2 hasta la localidad de Dolores, donde se toma la RP 63 hasta la esquina de Crotto. Desde allí, se sigue por la RP 11 (Interbalnearia) hasta el acceso a San Clemente del Tuyú. El complejo está bien señalizado y se ubica al final del camino que lleva al Faro San Antonio.

Otra opción es ir en micro; numerosas empresas llegan a la terminal de San Clemente. Desde allí, hay servicios de traslados locales y taxis que te llevan hasta la puerta del parque en pocos minutos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

este edificio combina arte e historia y ahora te podes hospedar y vivir una experiencia unica: en que parte de caba esta

Este edificio combina arte e historia y ahora te podés hospedar y vivir una experiencia única: en qué parte de CABA está

La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país..

Así es La Mazamorra, el pueblo escondido en la frontera de Uruguay que casi no tiene habitantes

Es un destino muy buscado escondido en las sierras de Córdoba. 

La escapada de Buenos Aires a una mina olvidada de 1800: un plan perfecto para el verano 2026

Es el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Turismo en Salta: el pueblito de montaña que parece detenido en el tiempo y hay que visitar en el verano 2026

Rating Cero

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 22 minutos
Facundo Colidio escapa ante la marca de Dardo Miloc, de Barracas.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 26 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 31 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 1 hora
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora