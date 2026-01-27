27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los pueblos más tranquilos de Uruguay para visitar en 2026

Viajar a localidades pequeñas permiten descubrir el territorio charrúa y fomentar un turismo más consciente.

Por
Destinos destacados de Uruguay.

Destinos destacados de Uruguay.

Córdoba turismo
  • Uruguay propone pueblos pequeños y tranquilos como refugios ideales para escapar del turismo masivo en 2026.
  • Estos destinos permiten conocer una cultura auténtica, marcada por la calma, la hospitalidad y la vida simple.
  • Lugares como Cabo Polonio, Villa Serrana, Conchillas y Pueblo Garzón ofrecen naturaleza, historia y silencio sin multitudes.
  • Viajar a estos rincones impulsa un turismo consciente, favorece a las economías locales y promueve el descanso profundo.

Uruguay esconde una joya silenciosa que cada vez atrae a más viajeros en busca de refugio: pequeños pueblos con muy pocos habitantes, un ritmo pausado y una conexión profunda con la naturaleza. Lejos del turismo masivo y del ruido característico de los grandes centros urbanos, estos destinos emergen como santuarios de paz que ofrecen experiencias auténticas, simples y sustentables. En este escenario, presentamos cinco de las localidades más pequeñas del país vecino que se perfilan como las opciones ideales para descubrir durante este 2026.

Garzón invita a un Turismo pueblerino, el cual es cada vez más elegido en Uruguay
Te puede interesar:

Así es Garzón, el pueblo uruguayo con 200 habitantes que recuerda a La Toscana

La elección de viajar a estos rincones menos explorados permite a los visitantes conocer una cara diferente de la cultura uruguaya, caracterizada por la hospitalidad genuina y la calma absoluta. Más allá del placer personal, este tipo de travesías fomenta un impacto positivo al apoyar directamente a las economías locales y promover un modelo de turismo mucho más consciente y respetuoso con el entorno. Son destinos que invitan a dejar de lado la prisa y a valorar la riqueza de lo cotidiano.

Finalmente, estos pueblos están pensados para aquellos que necesitan un espacio para descansar, escribir, caminar sin apuro o simplemente contemplar el paisaje. Son rincones diseñados para el silencio, donde la prioridad absoluta es reconectar con lo esencial y disfrutar de la belleza natural sin filtros. Si buscás una escapada que combine serenidad y autenticidad, estos destinos uruguayos prometen ser el escenario perfecto para una transformación personal a través del viaje.

Qué escapadas podés hacer en Uruguay a pueblos tranquilos durante 2026

Uruguay se afirma en este 2026 como un destino ideal para quienes buscan calma y experiencias lejos del turismo intensivo, con una serie de enclaves que invitan al descanso profundo. Cabo Polonio, en Rocha, se destaca por su espíritu agreste, sin electricidad ni caminos convencionales, lo que lo convierte en un espacio perfecto para desconectarse del ritmo cotidiano. A esa misma sintonía se suma Villa Serrana, en Lavalleja, un refugio entre cerros donde la arquitectura dialoga con el paisaje y el silencio es parte del atractivo.

Pueblo Garzón

El vínculo entre pasado y mar también tiene su lugar en puntos como Conchillas, en Colonia, un pequeño pueblo de identidad histórica que mantiene vivas sus construcciones de piedra y su andar tranquilo. A su vez, varias zonas costeras menos concurridas ofrecen playas amplias y un entorno casi intacto, ideales para quienes prefieren caminar sin aglomeraciones y disfrutar del paisaje con mayor intimidad. Estos escenarios revelan una forma de vida sencilla y auténtica, alejada del circuito turístico tradicional.

En el interior, Pueblo Garzón, en Maldonado, sintetiza la experiencia del turismo rural con una propuesta que une gastronomía de alto nivel y un entorno apacible de campo. Recorrer estos destinos garantiza no solo descanso y contemplación, sino también una manera más responsable de viajar. Apostar por estos lugares significa valorar el tiempo, cuidar el entorno y acompañar el crecimiento de comunidades pequeñas que conservan la esencia más genuina del Uruguay.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los primeros en impulsar su transformación fue el chef argentino Francis Mallmann.

Este pueblo uruguayo no supera los 220 habitantes y te hace creer que estás en Europa: cuál es

Daniel Crisci tiene 58 años y se encuentra en buen estado de salud. 

Uruguay: encontraron con vida al argentino desaparecido en Punta del Este

Charly García disfrutó del show de León Gieco y luego cenaron juntos

Charly García sorprendió con su presencia en un show de León Gieco: "Mirá quién vino"

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.
play

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país..

Así es La Mazamorra, el pueblo escondido en la frontera de Uruguay que casi no tiene habitantes

Rating Cero

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

Gastón Dalmau se separó de su novio tras 10 años de relación

Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: No estamos en pareja

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

play

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

últimas noticias

Con madres, abuelas y familia no se juega. Te doy 24 horas, amenazó Adriano

La furia de Adriano a los delincuentes que estafaron a su madre: "Verás al diablo bajar a la tierra"

Hace 10 minutos
Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 15 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 43 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 49 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora