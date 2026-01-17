Esta es la actividad clave que pueden hacer las personas sedentarias para potenciar la longevidad según un experto The Lancet, la prestigiosa revista médica británica, acaba de publicar un estudio en el que desvela cómo pequeños cambios en la actividad física que realizas a diario pueden sumar años a tu vida. Por + Seguir en







The Lancet y liderado por Ulf Ekelund, investigador y profesor de Medicina del Deporte en el Instituto de Salud Pública de Oslo, afirma que pequeños aumentos en esta saludable rutina te van a reportar enormes beneficios.

Aunque puedan parecerte insignificantes, alargar tus caminatas 5 minutos (entre 400 y 500 pasos, o unos 400 metros), explica The Lancet en su publicación, "se asocian con reducciones significativas en la mortalidad".

Filippo Ongaro, experto en longevidad, ya afirma que una persona sedentaria de 50 años puede compensar dos años de inactividad con dos meses de gimnasio, y ahora los resultados de este estudio lo reafirman y concretan: a pesar de pasar entre 10-12 horas al día sentados.

Y esos 5 minutos se traducen en poca cosa, puedes hacerlo sin darte cuenta. Si eres de las que, por ejemplo, tiene el buen hábito de salir a caminar después de comer prueba a alargar esta caminata una manzana más; si estás en el grupo de quienes no bajan de los 8.000 pasos diarios te proponemos sumarle otros 500 extra; o si no perdonas tus 3 kilómetros de caminata, anímate a sumarle otros 350 metros. Te preguntarás, ¿todo esto para qué si casi no hay diferencia?

Aunque puedan parecerte insignificantes, alargar tus caminatas 5 minutos (entre 400 y 500 pasos, o unos 400 metros), explica The Lancet en su publicación, "se asocian con reducciones significativas en la mortalidad", concretando que se establecen los valores en un 10% menos en la mayoría de los adultos y un 6% menos entre los menos activos.

Cinta caminar Freepik El ritmo importa, o así lo señalan los autores del estudio, y en este caso los investigadores recomiendan que estos 5 minutos extra se realicen a una velocidad de 5 kilómetros/hora.

Otro de los puntos más destacables de este estudio lo apunta Miguel Adriano Sánchez-Lastra, doctor por la Universidad de de Vigo e investigador especializado en epidemiología de la actividad física y la salud pública: "Quienes parten de niveles muy bajos de actividad son los que más pueden ganar: pequeñas mejoras comportan beneficios desproporcionadamente altos en comparación con grupos más activos". Filippo Ongaro, experto en longevidad, ya afirma que una persona sedentaria de 50 años puede compensar dos años de inactividad con dos meses de gimnasio, y ahora los resultados de este estudio lo reafirman y concretan: a pesar de pasar entre 10-12 horas al día sentados, solo con recortar en 30 minutos ese tiempo la mortalidad se reduciría en un 7%. ejercicio Qué es mejor para bajar la panza: salir a correr o caminar