Esta joya costera situada en el interior de la bahía de San Antonio tiene aguas turquesas dignas del Caribe con paisajes patagónicos.

Punta Perdices es un tesoro escondido en la costa patagónica que enamora a sus visitantes con sus aguas cristalinas que le valieron el apodo de "Caribe argentino". Esta playa paradisíaca de la provincia de Río Negro llama la atención por su belleza natural y su ambiente tranquilo que hace posible disfrutar alejados del ruido turístico tradicional.

Situada cerca de Puerto San Antonio Este, a 65 kilómetros de Las Grutas, este refugio idílico cautiva a todos los que tienen la suerte de visitarlo con una imagen que recuerda postales caribeñas entrelazadas en un paisaje patagónico.

La costa rionegrina guarda este secreto en el interior de la bahía de San Antonio, accesible a través de Puerto San Antonio Este. El mar azul destaca desde lejos y contrasta con las playas blancas cubiertas por conchillas, donde la arena está salpicada de conchas blanqueadas por el sol. Conocida también como Caleta Falsa, esta maravilla natural se adentra en el continente como un brazo de mar que sorprende por su belleza, transformándose dos veces al día con el cambio de la marea.

Entre sus principales atractivos destaca Las Ollitas, una formación rocosa única que se revela durante la marea baja, creando piletones naturales de agua cálida perfectos para el disfrute familiar. Punta Perdices es uno de los destinos cálidos para disfrutar de playas agrestes y solitarias con posibilidades de realizar diversos deportes.

Este rincón mágico de la Patagonia argentina funciona como un paraíso para los observadores de aves que encuentran refugio en sus costas, mientras que los paseos náuticos hasta Punta Villarino ofrecen la experiencia única de visitar un apostadero de lobos marinos.

Punta Perdices

Dónde queda Punta Perdices

Punta Perdices se encuentra ubicado en la península de Villarino, en el norte de esta formación geográfica dentro de la provincia de Río Negro, formando parte de la localidad de Las Grutas. Esta playa escondida se sitúa en el interior de la bahía de San Antonio, a pocos kilómetros del Puerto de San Antonio Este y a 65 kilómetros de Las Grutas. Cuenta con una extensión de 3000 metros de playa ubicada a tan solo 200 metros de una bahía interior.

Su posición en la costa patagónica, sobre el Golfo de San Matías, la convierte en un paraíso natural que ofrece un escape perfecto para quienes prefieren un entorno más tranquilo que los lugares más concurridos de la región.

Qué puedo hacer en Punta Perdices

Las actividades y atractivos disponibles en este destino costero son diversos:

Explorar Las Ollitas, formaciones rocosas únicas que se revelan durante la marea baja, creando piletones naturales de agua cálida ideales para el disfrute familiar.

Practicar deportes como kayak y stand up paddle en aguas tranquilas, con posibilidad de alquilar equipos en el Parador Serena.

Realizar pesca embarcada aprovechando las opciones que ofrece la zona para los pescadores.

Visitar Punta Villarino a través de paseos náuticos para conocer el apostadero de lobos marinos que ofrece una experiencia única.

Observar aves marinas, ya que Punta Perdices alberga una gran variedad de especies que encuentran refugio en sus costas, convirtiéndolo en un paraíso para observadores.

Disfrutar de las extensas playas vírgenes en un entorno natural prácticamente intacto, alejado del turismo masivo.

Visitar el balneario La Conchilla, ubicado sobre la ruta 3, para disfrutar de la belleza natural de la costa patagónica.

Observar la fauna autóctona que habita en la región en su hábitat natural.

Punta Perdices

Cómo llegar a Punta Perdices

Para acceder a Punta Perdices, primero hay que dirigirse hasta Las Grutas o el Puerto de San Antonio Este en la provincia de Río Negro. Desde ese lugar se puede llegar siguiendo la ruta 3 y el empalme con la ruta 1, avanzando por un camino que comienza en el Mirador Norte hasta alcanzar la costa de la península de Villarino. Es necesario contar con vehículo propio ya que el transporte público solo llega hasta el puerto de San Antonio Este.