Está a dos horas de Buenos Aires y enamora a todos con su río y cascadas A menos de 200 kilómetros de la capital, un pueblo bonaerense ofrece naturaleza, historia y tranquilidad en un entorno único.







Las cascadas del río Salto se consolidan como un atractivo natural dentro de la oferta de turismo bonaerense cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Google.

A solo un par de horas de la Ciudad de Buenos Aires, Salto se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano. Este pueblo combina la serenidad del campo con paisajes que invitan a recorrer sus praderas verdes, disfrutar de senderos y acercarse al río Salto, epicentro de actividades al aire libre y turismo.

Fundado en 1866, Salto creció gracias al ferrocarril y la producción agropecuaria. Con aproximadamente 30.000 habitantes, mantiene un ritmo de vida apacible, bajos niveles de inseguridad y ausencia de problemas de tránsito, lo que lo convierte en un destino accesible y seguro. La zona destaca por el cultivo de soja, trigo y maíz, así como por la cría de ganado, lo que refleja la identidad rural del lugar.

El entorno natural incluye cascadas, senderos y caminos rurales ideales para caminatas y paseos en bicicleta. Los visitantes pueden explorar zonas de avistaje de fauna, así como recorrer sitios históricos como las ruinas del molino quemado, el viejo puente de fierro y la memoria de Pancho Sierra, curandero local que aún recibe ofrendas cerca del cementerio. En el centro, el Museo Rincón de Historia permite conocer la evolución de la ciudad y su entorno, mientras que varias estancias ofrecen experiencias de turismo rural auténtico.

Salto 1.jpg Museos, ruinas y espacios rurales completan la propuesta de turismo en Salto, que se consolida como un refugio accesible desde capital. Google. Dónde queda Salto, Buenos Aires Ubicado en el norte de la provincia, Salto se encuentra atravesado por el río homónimo y goza de un clima templado pampeano. Su localización estratégica lo conecta con la capital mediante rutas rápidas y bien señalizadas, lo que facilita escapadas de fin de semana sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Qué puedo hacer en Salto, Buenos Aires Las cascadas del río Salto son el principal atractivo natural del pueblo. Sus caídas de agua, rodeadas de praderas verdes y vegetación autóctona, permiten realizar caminatas tranquilas y disfrutar del avistaje de fauna, convirtiéndolo en un espacio ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.