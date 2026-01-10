10 de enero de 2026 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo antiguo que logró reinventarse gracias al turismo

Fundado en 1890, este lugar supo ser un gran polo industrial pero sufrió importantes inundaciones y el éxodo rural de finales del siglo XX.

Por
Este pueblo bonaerense es conocido gracias a su vasta historia. 

Municipalidad de Trenque Lauquen
  • Beruti es un pueblo del partido de Trenque Lauquen, fundado en 1890 con la llegada del ferrocarril.
  • Se ubica sobre la Ruta Nacional 5, a 420 km de CABA y a solo 25 km de la ciudad de Trenque Lauquen.
  • Fue un gran polo industrial gracias a la fábrica textil GIAT, cuyo edificio hoy alberga el Museo del Agro.
  • Es un destino reconocido para la pesca deportiva, siendo la puerta de entrada a la laguna Hinojo Grande.

En el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires, donde la llanura pampeana se encuentra con los grandes espejos de agua, se halla Beruti. Este pueblo, perteneciente al partido de Trenque Lauquen, es un destino que emana la nostalgia de los tiempos del ferrocarril, cuando el lugar era transitado por cientos de trabajadores textiles y visitantes curiosos.

Como muchos pueblos de la zona, Beruti nació el 25 de agosto de 1890 con la llegada del primer tren. Su nombre recuerda a Antonio Luis Beruti, aquel joven militar que trascendió a la fama por repartir escarapelas junto a su amigo Domingo French en la Plaza de la Victoria durante la Revolución de Mayo para identificar así a los patriotas.

El pueblo nació como una colonia agrícola-ganadera que supo ser un polo industrial pujante gracias a la fábrica textil GIAT (Grandes Industrias Argentinas de Trenzado), cuya historia aún marca la identidad de sus habitantes. Esta empresa, junto a BAT (Barnices Aplicados a Transición), no solo daba trabajo, sino que proveía vivienda y servicios a sus empleados.

giat y bat beruti

Beruti llegó a tener más de 6.000 habitantes en su época de oro. En aquel entonces, el pueblo tenía una vida social y comercial febril, con cines, clubes muy activos y una estación de tren en constante movimiento. Sin embargo, como muchos pueblos del interior bonaerense, sufrió el impacto del cierre de los ferrocarriles después de los 70.

En su caso, también se vio afectado por una gran inundación en 1987 que empujó a más vecinos a vivir en localidades aledañas. Finalmente, la población se derrumbó a menos de un millar de habitantes luego de que GIAT y BAT tuvo su cierre definitivo en 2012 y continuó en descenso. A pesar de haber sufrido inundaciones históricas, y el cierre de la empresa, con un importante éxodo a la Ciudad o Trenque Lauquen, el pueblo supo reinventarse gracias al turismo, con la fama de sus lagunas, un entorno natural encantador y lo que quedó de las historias de su glorioso pasado.

Dónde queda Beruti

Beruti

Beruti se ubica en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, en una región caracterizada por sus suelos fértiles y sus extensas lagunas. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 5, una de las arterias más importantes de la provincia.

Está a solo 25 kilómetros de la ciudad de Trenque Lauquen, y a aproximadamente 420 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Beruti

En el histórico edificio de la empresa textil hoy funciona el Museo del Agro, un espacio que rinde homenaje al trabajo de campo, con piezas antiguas que cuentan cómo se forjó la riqueza de la zona.

Caminar por las calles de Beruti permite apreciar edificios históricos, como la antigua Estación de Tren, que se mantiene como el corazón simbólico del pueblo, y la Capilla Santa Teresita. Otro punto que forma parte de la historia del lugar y merece la pena visitar es“El Viejo Almacén” de la familia Zoppiconi. Data del año 1914 y es atendido por la misma familia, pasando de generación en generación.

Beruti

Las inundaciones dejaron nuevas lagunas además de hacer crecer el caudal de agua de las ya existentes, como la de “Hinojo Grande”. Beruti es la puerta de entrada a esta famosa laguna, conocida por la calidad y cantidad de sus pejerreyes. Cuenta con pesqueros, guías de pesca y servicios para embarcarse, siendo un gran atractivo para los aficionados de las pesca deportiva.

Cómo llegar a Beruti

Para llegar en auto desde CABA, corresponde tomar la Ruta Nacional 5, desde el Acceso Oeste. Luego de atravesar ciudades importantes como Luján, Mercedes y Chivilcoy, se llega al acceso a Beruti, ubicado poco antes de Trenque Lauquen.

Se calcula un tiempo de viaje estimado de unas 5 horas. También existen servicios de larga distancia que parten de la Terminal de Retiro con destino a Trenque Lauquen y tienen parada en el acceso a Beruti.

