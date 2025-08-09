Tiene túneles, glamping y comidas al disco: la escapada cerca de Buenos Aires perfecta

Qué se puede hacer en este tranquilo pueblo cercano a Buenos Aires. Instagram @almacen.espora

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

Se trata de Espora, un pueblo que cuenta con apenas 50 habitantes, pero que es sumamente atractivo. La tranquilidad es una de las características principales de este lugar que parece haber quedado perdido en el tiempo, donde se avanza al ritmo que dicta el campo y se disfruta todo sin prisa.

Asimismo, esta localidad cuenta con actividades de todo tipo, que van desde caminatas y senderos hasta propuestas gastronómicas imperdibles. Espora surgió a comienzos del siglo XX, cuando familias de la zona donaron tierras para que se construyan las vías que luego llegarían hasta Rosario. Hoy, a pesar de ser olvidado por muchos, sigue siendo un destino ideal para pasar en familia o con amigos.

Dónde queda Espora Espora es una localidad ubicada en el partido de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. En esa línea, se encuentra a 128 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Espora Espora ofrece diversas actividades para disfrutar durante su estadía: