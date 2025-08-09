Tiene túneles, glamping y comidas al disco: la escapada cerca de Buenos Aires perfecta

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.
Se trata de Espora, un pueblo que cuenta con apenas 50 habitantes, pero que es sumamente atractivo. La tranquilidad es una de las características principales de este lugar que parece haber quedado perdido en el tiempo, donde se avanza al ritmo que dicta el campo y se disfruta todo sin prisa.
Asimismo, esta localidad cuenta con actividades de todo tipo, que van desde caminatas y senderos hasta propuestas gastronómicas imperdibles. Espora surgió a comienzos del siglo XX, cuando familias de la zona donaron tierras para que se construyan las vías que luego llegarían hasta Rosario. Hoy, a pesar de ser olvidado por muchos, sigue siendo un destino ideal para pasar en familia o con amigos.
Espora, escapadas
Instagram @almacen.espora
Dónde queda Espora
Espora es una localidad ubicada en el partido de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. En esa línea, se encuentra a 128 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué puedo hacer en Espora
Espora ofrece diversas actividades para disfrutar durante su estadía:
- Glamping: se trata de uno de los atractivos principales del lugar, y permite dormir en estructuras tipo iglú, equipadas con camas cómodas, iluminación ambiental y vistas abiertas al campo. La propuesta combina el espíritu del camping con comodidades modernas.
- Túneles: aquellos que sean más aventureros pueden recorrer los antiguos túneles ferroviarios, sitios que han sido abandonados y donde la vegetación tomó el control y creó un paisaje único.
- Almacén Espora: es una visita obligada en este pueblo. Se trata de un antiguo almacén de campo que conserva las estanterías y muebles tradicionales. El menú se basa en productos de campo y recetas familiares, entre los que destacan picadas, sándwiches al disco, pizzetas y lomo Strogonoff.
Espora, escapadas
Instagram @almacen.espora
Cómo llegar a Espora
Existe una ruta sencilla para llegar a Espora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. Primero, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste en dirección a Luján y continuar por la Autopista Luján-Junín/Ruta Nacional 7. Después de pasar San Andrés de Giles, a la altura del kilómetro 120, hay que girar a la izquierda en el Camino Provincial 094-05 que lleva hasta Espora. Este viaje tiene una duración aproximada de dos horas.