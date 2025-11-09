Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo que enamoró a una estrella de Hollywood

Este tranquilo lugar, accesible rápidamente por la RN3 y a solo 100 kilómetros de CABA, es el lugar elegido por celebridades como el actor Tommy Lee Jones para practicar polo y encontrar paz.

Cerca de Buenos Aires hay pequeños destinos rurales perfectos para una escapada de fin de semana, y Abbott es uno de los más destacados, elegido incluso por estrellas de Hollywood.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Esta locación combina historia ferroviaria y arquitectura inglesa con una emergente gastronomía criolla, siendo la escapada perfecta para un fin de semana de relax y turismo de campo, atrayendo tanto a viajeros en busca de paz como a figuras de renombre como fue el caso de Tommy Lee Jones.

Abbott es una localidad que forma parte del Partido de San Miguel del Monte , en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, a poco menos de 100 kilómetros de CABA. Esto la convierte en un destino muy ideal para hacer una escapada de unas horas.

Se encuentra estratégicamente ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 92, y a solo 18 kilómetros de la ciudad cabecera, San Miguel del Monte.

Con solo unos 600 habitantes , Abbott ofrece una inmersión total en la tranquilidad y las tradiciones de campo, con un toque de historia y deporte de estilo inglés. Entre sus actividades más turísticas y culturales, se puede visitar la Capilla Santa Margarita de Cortona (fundada en 1924) y el Antiguo Almacén de Ramos Generales, construcciones con gran valor histórico.

Abbott (2) monte.gob.ar

La antigua Estación de Ferrocarril, donde hoy funciona el Museo del Ferrocarril, es otra de sus paradas con una cuota de historia.

Si el día acompaña, se puede pasear por la Plaza Florentino Ameghino, el centro social del pueblo. Así como disfrutar de actividades de campo, como cabalgatas y la práctica de polo en estancias cercanas. Esto lo supo convertir en un lugar predilecto para celebridades como Tommy Lee Jones, fanático del polo.

Sin embargo, no es el único deporte que hace a la fama del lugar. El Lawn Tennis Club y el Club Pelota Paleta, este último fundado en 1929, y que reflejan lo que significó la influencia inglesa del ferrocarril en la zona.

La Carpintería Abbott La Carpintería de Abbott

Abbott se está convirtiendo en un polo gastronómico con propuestas como el restaurante "La Carpintería" y el restó-café "La Esquina", que ofrecen platos tradicionales. Para quienes caigan bajo los encantos del lugar, hay opciones de hospedaje rural y cabañas para pasar la noche disfrutando de la paz que ofrece el entorno.

Cómo llegar a Abbott

Partiendo en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar las autopistas 25 de Mayo, Ricchieri y Ezeiza - Cañuelas hasta llegar a la Ruta 3. Finalmente, un pequeño desvío de la RN3 desemboca en el acceso principal del pueblo. En total, el viaje puede llevar casi dos horas, o menos, dependiendo del tránsito.

También es posible llegar en tren saliendo de Retiro hasta San Miguel del Monte, y desde ahí sí es necesario acceder a un vehículo particular, como un taxi o combi local, hasta Abbott.