Turismo en Argentina: el pueblo que tiene un encanto mágico y rural para pasar un finde

En el corazón de La Pampa, un pequeño poblado combina tradiciones gauchas, paisajes inmensos y tranquilidad, ideal para disfrutar un fin de semana distinto.

Puelches combina naturaleza

Puelches combina naturaleza, tradición gaucha y hospitalidad local.

  • Puelches es un pueblo rural ubicado en el centro del país, casi desconocido para el turismo masivo.
  • Conserva costumbres gauchas, una identidad tradicional y paisajes que representan la esencia pampeana.
  • Es la puerta de entrada al Parque Nacional Lihué Calel, uno de los destinos naturales más atractivos de la región.
  • Propone experiencias de turismo rural, cabalgatas y avistaje de fauna en un entorno sereno y auténtico.

Entre los extensos horizontes de La Pampa, se esconde Puelches, un pequeño pueblo que cautiva por su autenticidad y su calma rural. Lejos de los circuitos turísticos convencionales, este rincón del centro del país mantiene intacta la esencia de la vida de campo argentina, con sus tradiciones gauchas, su ritmo pausado y la inmensidad del paisaje que lo rodea.

Las sierras cordobesas de Cuesta Blanca esconden una playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o canoa.
Viajar a Córdoba: la playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o en una balsa

Con una población reducida y un entorno dominado por llanuras interminables, Puelches se presenta como un destino ideal para quienes buscan desconexión y naturaleza. Sus calles polvorientas, los caseríos antiguos y la hospitalidad de sus habitantes ofrecen una experiencia que transporta a otra época, donde el tiempo parece detenerse y la calma marca el compás de la vida diaria.

Además de su atmósfera tranquila, el pueblo es reconocido por su cercanía al Parque Nacional Lihué Calel, una reserva que sorprende con sus sierras, arroyos y diversidad de fauna. Este entorno natural convierte a Puelches en un punto estratégico para quienes desean explorar el paisaje pampeano desde una perspectiva diferente, conectando el turismo rural con la aventura.

Puelches
La localidad pampeana invita a descubrir una faceta distinta del turismo nacional, centrada en la calma, la historia y la vida de campo.

La localidad pampeana invita a descubrir una faceta distinta del turismo nacional, centrada en la calma, la historia y la vida de campo.

Dónde queda Puelches

Puelches se encuentra en el centro de la provincia de La Pampa, aproximadamente a 270 kilómetros de Santa Rosa. Por su ubicación privilegiada, se lo considera un punto de unión entre el norte y el sur del país, además de ser uno de los accesos principales al Parque Nacional Lihué Calel.

Qué puedo hacer en Puelches

Las principales actividades giran en torno al turismo rural y la vida de campo. Los visitantes pueden participar de cabalgatas, recorridas guiadas y jornadas de avistaje de fauna, donde es posible observar guanacos, zorros y una gran variedad de aves. También se destacan las propuestas gastronómicas, con comidas caseras que rescatan recetas tradicionales de la región.

Quienes buscan un contacto más profundo con la naturaleza pueden visitar las sierras de Lihué Calel, donde el paisaje cambia drásticamente: los cerros, las quebradas y los arroyos contrastan con la llanura pampeana y ofrecen un escenario perfecto para realizar caminatas o disfrutar del silencio.

Además, Puelches invita a recorrer su casco urbano, donde aún se conservan antiguas construcciones de adobe y calles de tierra que reflejan la esencia pampeana. En las festividades locales, la comunidad se reúne para celebrar con destrezas criollas, música folclórica y comidas típicas, manteniendo viva la identidad gaucha y el espíritu hospitalario que caracteriza a este rincón de La Pampa.

Cómo llegar a Puelches

Puelches
Puelches se posiciona como uno de los destinos emergentes del turismo rural en Argentina, ideal para desconectarse del ritmo urbano.

Puelches se posiciona como uno de los destinos emergentes del turismo rural en Argentina, ideal para desconectarse del ritmo urbano.

Desde Buenos Aires, el camino hacia Puelches puede iniciarse tomando la Ruta Nacional 5 hasta llegar a Santa Rosa, capital de La Pampa. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 152, que atraviesa el corazón de la provincia y conduce directamente al pueblo. El trayecto total ronda los 700 kilómetros, y puede realizarse en unas ocho horas de viaje en auto, disfrutando de un paisaje que pasa de las llanuras bonaerenses a los horizontes infinitos pampeanos. Para quienes prefieren el transporte público, hay servicios de ómnibus desde Retiro hasta Santa Rosa, donde es posible combinar con líneas locales o traslados particulares hacia Puelches.

