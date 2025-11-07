Está cerca de Buenos Aires, poca gente lo conoce pero es un pueblo que vale la pena recorrer

Cerca de la localidad Azul, el lugar se distingue por su rica historia y sus bellas construcciones, incluyendo una emblemática obra de Francisco Salamone.

Ubicado a aproximadamente 250 kilómetros de Ciudad Autónoma de Buenos Aires , cuenta con diferentes lugares para recorrer y disfrutar. Cacharí es una joya histórica del partido de Azul, es el destino perfecto para quienes buscan una auténtica experiencia de pueblo de la llanura bonaerense.

En 1875 el Ferrocarril Sud extiende las vias del ramal Las Flores-Azul y un año mas tarde se inaugura la estación Cachari. Hacia 1880 se pusieron en venta los terrenos cercanos a la estación y así comienza la historia de este sitio fundado en 1896 por intermedio de Mariano Falomir.

El nombre del pueblo deriva de una palabra mapuche que significa "región de pastos altos". Este lugar es ideal para recorrer a pie o un paseo en bicicleta, apreciando sus espacios verdes y sus llamativas construcciones. Los visitantes destacan en gran medida la hospitalidad de los habitantes, que son poco menos de 4000.

Cacharí es una localidad que forma parte del Partido de Azul , en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en un punto clave de la llanura pampeana y está a unos 246 kilómetros al sudoeste de CABA.

La localidad es una puerta de entrada al turismo rural. En sus alrededores se encuentra la Estancia La Tomasa que ofrece una experiencia de inmersión en la vida de campo, con un ambiente familiar y cálido, instalaciones tradicionales y pileta para aprovechar al máximo los días de mucho calor. Otra opción es la Estancia "La Mauricia", donde realizan talleres de Cerámica con Técnicas Prehispánicas , ofreciendo una estadía cultural y rural.

Como todo pueblo, las construcciones antiguas son arte del paisaje, por lo que siempre es recomendable dar un paseo admirando el paso del tiempo del lugar. El Matadero de Cacharí aún conserva su forma original y es parte de la historia local así como la delegación municipal, obra del arquitecto Francisco Salamone. También cuenta con un pequeño museo fundado en el año 1988 por Iniciativa de un grupo de vecinos interesados por preservar los testimonio del pueblo.

Es un destino para relajarse y desconectar: disfrutar de la tranquilidad del pueblo, ideal para despejar la mente y realizar actividades sencillas en contacto con la naturaleza de la llanura. Cacharí es un pueblo pequeño, y si bien se pueden encontrar almacenes y opciones sencillas, las alternativas de restaurantes y alojamiento más variadas y completas se encuentran en la cercana ciudad de Azul.

Cómo llegar a Cacharí

La ruta más directa es en auto, ya que Cacharí está ubicada estratégicamente sobre una de las rutas troncales del país. Partiendo de Buenos Aires, el viaje puede extenderse poco más de 3 horas. Es necesario tomar el Acceso Oeste o la Autopista Riccheri para luego continuar por la Autopista Ezeiza - Cañuelas.

Seguir por la Ruta Nacional 3 (RN3), que es la vía principal ya que la localidad se encuentra directamente sobre la RN3, a 60 km al norte de la ciudad de Azul.