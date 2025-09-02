Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Amplios espacios al aire libre y actividades recreativas permiten disfrutar de paisajes únicos y momentos de tranquilidad cerca de la ciudad.

Chascomús se ha consolidado como un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad cerca de la Ciudad de Buenos Aires . Su amplia laguna, con unas 3 mil hectáreas rodeadas de clubes náuticos, permite practicar deportes acuáticos, paseos en lancha y pesca, convirtiéndose en el principal atractivo de la ciudad durante el verano.

Además del entorno natural, Chascomús cuenta con un casco histórico que invita a recorrer sus calles a pie o en bicicleta. La Plaza Principal, la Municipalidad y la Capilla de los Negros, reconocida por la UNESCO , destacan por su valor cultural y arquitectónico, ofreciendo un recorrido que combina historia y patrimonio local.

Otro punto imperdible es el muelle de pescadores Domingo Cazaux , desde donde se pueden contemplar los atardeceres sobre la laguna, uno de los panoramas más fotografiados por los visitantes. Este espacio refuerza la oferta de Chascomús como un destino que combina paisajes naturales, actividades recreativas y momentos de relajación.

Chascomús se encuentra a 126 kilómetros al sureste de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Su cercanía permite planificar excursiones de día o escapadas de fin de semana sin necesidad de traslados largos.

Qué puedo hacer en Chascomús

El destino combina naturaleza y patrimonio histórico, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todo tipo de visitantes. La laguna se convierte en el escenario ideal para practicar deportes acuáticos como kayak o vela, así como paseos en lancha que permiten disfrutar del paisaje desde el agua.

Además, el casco histórico invita a recorrer sus calles a pie o en bicicleta, con paradas en la Plaza Principal, la Municipalidad y la emblemática Capilla de los Negros, reconocida por la UNESCO. Cada rincón refleja la identidad cultural de la ciudad y ofrece oportunidades para descubrir su historia mientras se disfruta del entorno.

Para quienes buscan un plan más relajado, existen senderos y paseos alrededor de la costa de la laguna, donde se puede contemplar la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Estos espacios permiten combinar actividad física ligera con momentos de descanso en contacto con el ambiente natural.

El turismo en Chascomús combina deportes acuáticos en la laguna con recorridos históricos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar a Chascomús

Para llegar a Chascomús desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar la Ruta 2 o la RP 20, vías que conectan directamente la capital con la ciudad. Ambas opciones permiten un viaje cómodo y rápido, ideal para excursiones de día o escapadas de fin de semana, sin necesidad de depender de transporte público.