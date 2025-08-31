31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que festeja la noche de las antorchas

Cada año, esta localidad rural se llena de fogatas, música y gastronomía para festejar su aniversario. También tiene playas, paisajes rurales y paseos por el río a la luz de la luna.

Por
Este pueblo festeja con antorchas todos los meses de octubre.

Este pueblo festeja con antorchas todos los meses de octubre.

Instagram @coloniaeste

Para quienes estén planeando una escapada antes de fin de año y buscan un destino que salir de la rutina, existe un pueblito que queda muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires y pocos conocen, pero tiene una propuesta increíble: festeja la noche de las antorchas.

Viajar a este rincón de Córdoba es mucho más que elegir un destino de verano: es reencontrarse con la simpleza serrana,
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito secreto que maravilla a todos los que lo conocen

Se trata de La Paz, una pequeña localidad en el departamento de Colonia, Uruguay, que queda a solo tres horas de viaje desde el centro porteño. También conocida como Colonia Piamontesa, cada 17 de octubre celebra su aniversario con antorchas siguiendo una vieja tradición italiana.

Ubicada entre el campo y el río, La Paz se posicionó como un gran destino turístico gracias a su combinación de playas doradas, paisajes rurales y productos artesanales como dulces y mermeladas. De hecho, este años Uruguay la postuló a la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

La Paz, Colonia, Uruguay

Dónde queda La Paz, Colonia, Uruguay

La localidad de La Paz queda en el departamento de Colonia, en el sudeste de Uruguay, unos 50 kilómetros al oeste de Colonia del Sacramento y 130 kilómetros al este de Montevideo. En línea recta desde la Ciudad de Buenos Aires, cruzando el Río de La Plata, son apenas 113 kilómetros.

Qué puedo hacer en La Paz, Colonia, Uruguay

La fiesta de las antorchas, que incluye propuestas musicales y gastronomía, se celebra todos los 17 de octubre, pero La Paz tiene otros atractivos que justifican la visita en cualquier momento del año. Está ubicada sobre uno de los corredores turísticos más importantes del país, entre Colonia y Montevideo.

Una experiencia imperdible son los paseos en canoa y travesías nocturnas sobre el río Rosario, que permiten descubrir la belleza de sus paisajes a la luz de la luna. Esta actividad combina aventura, naturaleza y turismo sostenible en un ambiente tranquilo que conquista a los visitantes.

La Paz, Colonia, Uruguay

Otra visita obligada son los cuatro monumentos declarados de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay: el Puente Negro, la Iglesia Valdense, la Iglesia Católica y la casa Pérez Butler. Y se pueden disfrutar los dulces y mermeladas que los productores locales preparan con ingredientes del lugar.

Cómo llegar a La Paz, Colonia, Uruguay

La manera más fácil de llegar a La Paz desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar el ferry que cruza hasta Colonia, en Uruguay. Desde allí, el camino en auto es muy directo: hay que tomar la Ruta 1/Brigadier General Manuel Oribe y girar a la derecha en el Camino de Los Sauces, que es el que conduce al pueblo. En total, el viaje demora poco más de tres horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde está ubicado este pequeño pueblo mendocino.

Turismo en Argentina: es un pueblo secreto, estuvo San Martín y fabrican los mejores vinos

Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Este refugio en la provincia de Córdoba bien podría compararse con ambientes de libros o películas de fantasía.

Viajar a Córdoba: el bosque escondido que es encantador

Cómo llegar a este pequeño pero hermoso pueblo de Entre Ríos.

La escapada cerca de Buenos Aires para desconectar y tomar vino: un pueblo escondido

Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

El crecimiento del turismo interno favorece a destinos pampeanos como Colonia Barón, que combina naturaleza y actividades recreativas en un entorno de tranquilidad.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo tranquilo que tiene parrillas y campings para disfrutar con amigos

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

Sergio Ramos ahora es cantante.

Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

Juliana Awada deslumbró con su look.

Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

últimas noticias

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Hace 12 minutos
play

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

Hace 16 minutos
Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 23 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 23 minutos
Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Hace 34 minutos