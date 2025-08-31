La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que festeja la noche de las antorchas

Cada año, esta localidad rural se llena de fogatas, música y gastronomía para festejar su aniversario. También tiene playas, paisajes rurales y paseos por el río a la luz de la luna.

Para quienes estén planeando una escapada antes de fin de año y buscan un destino que salir de la rutina, existe un pueblito que queda muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires y pocos conocen, pero tiene una propuesta increíble: festeja la noche de las antorchas.

Se trata de La Paz, una pequeña localidad en el departamento de Colonia, Uruguay, que queda a solo tres horas de viaje desde el centro porteño. También conocida como Colonia Piamontesa, cada 17 de octubre celebra su aniversario con antorchas siguiendo una vieja tradición italiana.

Ubicada entre el campo y el río, La Paz se posicionó como un gran destino turístico gracias a su combinación de playas doradas, paisajes rurales y productos artesanales como dulces y mermeladas. De hecho, este años Uruguay la postuló a la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

La localidad de La Paz queda en el departamento de Colonia, en el sudeste de Uruguay, unos 50 kilómetros al oeste de Colonia del Sacramento y 130 kilómetros al este de Montevideo. En línea recta desde la Ciudad de Buenos Aires, cruzando el Río de La Plata, son apenas 113 kilómetros.

La fiesta de las antorchas, que incluye propuestas musicales y gastronomía, se celebra todos los 17 de octubre, pero La Paz tiene otros atractivos que justifican la visita en cualquier momento del año. Está ubicada sobre uno de los corredores turísticos más importantes del país, entre Colonia y Montevideo.

Una experiencia imperdible son los paseos en canoa y travesías nocturnas sobre el río Rosario, que permiten descubrir la belleza de sus paisajes a la luz de la luna. Esta actividad combina aventura, naturaleza y turismo sostenible en un ambiente tranquilo que conquista a los visitantes.

La Paz, Colonia, Uruguay Google Maps

Otra visita obligada son los cuatro monumentos declarados de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay: el Puente Negro, la Iglesia Valdense, la Iglesia Católica y la casa Pérez Butler. Y se pueden disfrutar los dulces y mermeladas que los productores locales preparan con ingredientes del lugar.

Cómo llegar a La Paz, Colonia, Uruguay

La manera más fácil de llegar a La Paz desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar el ferry que cruza hasta Colonia, en Uruguay. Desde allí, el camino en auto es muy directo: hay que tomar la Ruta 1/Brigadier General Manuel Oribe y girar a la derecha en el Camino de Los Sauces, que es el que conduce al pueblo. En total, el viaje demora poco más de tres horas.