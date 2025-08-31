31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: es un pueblo secreto, estuvo San Martín y fabrican los mejores vinos

Ubicado en Mendoza, este destino es ideal para conocer viñedos y disfrutar de la naturaleza que rodea a la localidad.

Por
Dónde está ubicado este pequeño pueblo mendocino.

Dónde está ubicado este pequeño pueblo mendocino.

Gobierno de Mendoza

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Este pueblo festeja con antorchas todos los meses de octubre.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que festeja la noche de las antorchas

Uno de ellos es Los Chacayes, un pueblo que destaca por su recorrido de viñedos, ideal para los amantes del vino, y con miles de paisajes naturales que son imperdibles. De hecho, representó a la Argentina en el concurso Best Tourism Villages 2024 para ser uno de los “pueblos más lindos del mundo” y en el que alguna vez descansó el General San Martín.

Hace 20 años atrás contaba con algo más de 200 hectáreas de viñedos, y en la actualidad ya son más de 2000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 1000%. Asimismo, es una zona realmente nueva, donde se puede encontrar vinos desde variedades mediterráneas, como Garnacha, hasta tradicionales, como Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc.

Los Chacayes, Mendoza

Dónde queda Los Chacayes

Los Chacayes se encuentra en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Está ubicado en el sector norte del Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes. Se encuentra a más de 120 kilómetros de la capital provincial mendocina y tiene una altura que varía entre los 900 y los 1300 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Los Chacayes

Existen diferentes actividades para realizar durante una visita a Los Chacayes:

  • Se puede dar un paseo entre viñedos, cactus y montañas nevadas, al pie de la Cordillera. Por otra parte, las bodegas boutique son otro punto imperdible del viaje, con vinos únicos en cuanto a sabor. También se puede visitar alguna bodega y reservar una cata de vino.
  • Para los amantes de las actividades al aire libre, pueden andar a caballo o hacer trekking entre viñas. Asimismo, se puede explorar la naturaleza que rodea a Los Chacayes, haciendo caminatas por las serranías, avistar cóndores o simplemente disfrutar del paisaje.
  • Se puede disfrutar de la gastronomía. La misma refleja la autenticidad y la riqueza de la región con platos con cordero patagónico, trucha fresca de río, queso de cabra de la región, todo maridado con los vinos locales.
  • La reserva natural y paisajística, Manzano Histórico, es otro de los lugares que atrapa a sus visitantes con sus fascinantes postales, propuestas de senderismo y avistaje de pájaros, o simplemente por la posibilidad de disfrutar de la calma.
  • Otro de los puntos claves de este recorrido es el Cristo de la Hermandad, del escultor chileno Luis J. Sisara. Se trata de una obra realizada en un cedro dorado de más de 150 años. Es una figura de 9 metros con una cruz que alcanza los 23 metros y pesa más de 12.000 kg. El Cristo es, además de una impactante obra, un símbolo de paz en la zona.
Los Chacayes

Cómo llegar a Los Chacayes

Para llegar a Los Chacayes desde la ciudad de Mendoza se puede tomar la ruta 40 hacia el sur. A medida que se avanza, el paisaje andino cautiva cada vez más. Es un viaje de aproximadamente 120 km de recorrido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Viajar a este rincón de Córdoba es mucho más que elegir un destino de verano: es reencontrarse con la simpleza serrana,

Viajar a Córdoba: el pueblito secreto que maravilla a todos los que lo conocen

Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Este refugio en la provincia de Córdoba bien podría compararse con ambientes de libros o películas de fantasía.

Viajar a Córdoba: el bosque escondido que es encantador

Cómo llegar a este pequeño pero hermoso pueblo de Entre Ríos.

La escapada cerca de Buenos Aires para desconectar y tomar vino: un pueblo escondido

Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

El crecimiento del turismo interno favorece a destinos pampeanos como Colonia Barón, que combina naturaleza y actividades recreativas en un entorno de tranquilidad.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo tranquilo que tiene parrillas y campings para disfrutar con amigos

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

Sergio Ramos ahora es cantante.

Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

Juliana Awada deslumbró con su look.

Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

últimas noticias

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Hace 7 minutos
Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Hace 16 minutos
play

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

Hace 20 minutos
Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 27 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 27 minutos