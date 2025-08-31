Turismo en Argentina: es un pueblo secreto, estuvo San Martín y fabrican los mejores vinos

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.
Uno de ellos es Los Chacayes, un pueblo que destaca por su recorrido de viñedos, ideal para los amantes del vino, y con miles de paisajes naturales que son imperdibles. De hecho, representó a la Argentina en el concurso Best Tourism Villages 2024 para ser uno de los “pueblos más lindos del mundo” y en el que alguna vez descansó el General San Martín.
Hace 20 años atrás contaba con algo más de 200 hectáreas de viñedos, y en la actualidad ya son más de 2000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 1000%. Asimismo, es una zona realmente nueva, donde se puede encontrar vinos desde variedades mediterráneas, como Garnacha, hasta tradicionales, como Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc.
Los Chacayes, Mendoza
Sitio Andino
Dónde queda Los Chacayes
Los Chacayes se encuentra en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Está ubicado en el sector norte del Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes. Se encuentra a más de 120 kilómetros de la capital provincial mendocina y tiene una altura que varía entre los 900 y los 1300 metros sobre el nivel del mar.
Qué puedo hacer en Los Chacayes
Existen diferentes actividades para realizar durante una visita a Los Chacayes:
- Se puede dar un paseo entre viñedos, cactus y montañas nevadas, al pie de la Cordillera. Por otra parte, las bodegas boutique son otro punto imperdible del viaje, con vinos únicos en cuanto a sabor. También se puede visitar alguna bodega y reservar una cata de vino.
- Para los amantes de las actividades al aire libre, pueden andar a caballo o hacer trekking entre viñas. Asimismo, se puede explorar la naturaleza que rodea a Los Chacayes, haciendo caminatas por las serranías, avistar cóndores o simplemente disfrutar del paisaje.
- Se puede disfrutar de la gastronomía. La misma refleja la autenticidad y la riqueza de la región con platos con cordero patagónico, trucha fresca de río, queso de cabra de la región, todo maridado con los vinos locales.
- La reserva natural y paisajística, Manzano Histórico, es otro de los lugares que atrapa a sus visitantes con sus fascinantes postales, propuestas de senderismo y avistaje de pájaros, o simplemente por la posibilidad de disfrutar de la calma.
- Otro de los puntos claves de este recorrido es el Cristo de la Hermandad, del escultor chileno Luis J. Sisara. Se trata de una obra realizada en un cedro dorado de más de 150 años. Es una figura de 9 metros con una cruz que alcanza los 23 metros y pesa más de 12.000 kg. El Cristo es, además de una impactante obra, un símbolo de paz en la zona.
Los Chacayes
The Wine Time
Cómo llegar a Los Chacayes
Para llegar a Los Chacayes desde la ciudad de Mendoza se puede tomar la ruta 40 hacia el sur. A medida que se avanza, el paisaje andino cautiva cada vez más. Es un viaje de aproximadamente 120 km de recorrido.