Turismo en Argentina: es un pueblo secreto, estuvo San Martín y fabrican los mejores vinos

Dónde está ubicado este pequeño pueblo mendocino. Gobierno de Mendoza

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Los Chacayes, un pueblo que destaca por su recorrido de viñedos, ideal para los amantes del vino, y con miles de paisajes naturales que son imperdibles. De hecho, representó a la Argentina en el concurso Best Tourism Villages 2024 para ser uno de los “pueblos más lindos del mundo” y en el que alguna vez descansó el General San Martín.

Hace 20 años atrás contaba con algo más de 200 hectáreas de viñedos, y en la actualidad ya son más de 2000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 1000%. Asimismo, es una zona realmente nueva, donde se puede encontrar vinos desde variedades mediterráneas, como Garnacha, hasta tradicionales, como Chardonnay, Malbec y Cabernet Franc.

Los Chacayes, Mendoza Sitio Andino Dónde queda Los Chacayes Los Chacayes se encuentra en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Está ubicado en el sector norte del Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes. Se encuentra a más de 120 kilómetros de la capital provincial mendocina y tiene una altura que varía entre los 900 y los 1300 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en Los Chacayes Existen diferentes actividades para realizar durante una visita a Los Chacayes: