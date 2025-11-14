Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

Es un destino popular para un "almuerzo de campo" sin tener que alejarse demasiado de la Ciudad.

Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.

A menos de dos horas de la vorágine de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe una pequeña parada en un tiempo pasado que evoca el encanto de la Argentina ferroviaria.

El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

Este pueblo rural comenzó a poblarse en 1984 gracias a la llegada del Ferrocarril Central Argentino sirviendo como empalme hacia Luján . Este hito fue clave para el desarrollo del lugar, hasta que el transporte dejó de funcionar en 1992.

Si bien es famoso por su antigua estación de tren convertida en un museo a cielo abierto, Vagues hoy atrae a visitantes cada fin de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen sabores criollos de altísima calidad.

Destacado tanto por su pasado ferroviario como las propuestas gastronómicas y mercados artesanales , es un destino ideal para pasar un día diferente cerca de la Ciudad.

Vagues es una pequeña localidad que pertenece al partido de San Andrés de Giles , en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en un punto accesible, muy cerca de la Ruta Nacional 7 y a corta distancia de la ciudad cabecera.

La distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente 125 kilómetros, lo que permite una visita de día o una escapada breve de fin de semana.

Qué puedo hacer en Vagues

El corazón del pueblo es la Estación Vagues, un lugar emblemático actualmente convertido en el Centro de Interpretación Ferroviario que funciona como museo. Abre los sábados, domingos y feriados de 09 a 18. La Capilla San Andrés Apóstol es otro punto recomendado para visitar.

Museo Vagues sanantoniodeareco

Cuenta con algunas parrillas y bodegones especializados en pastas caseras y carnes al asador, que se activan principalmente durante el fin de semana, con los visitantes de la Ciudad y poblaciones aledañas, que buscan disfrutar de un auténtico "almuerzo de campo".

Debido al turismo del fin de semana, se realizan ferias y mercados de artesanías y productos locales cerca de la estación. Si el clima acompaña, también se pueden hacer caminatas y paseos en bicicleta por los tranquilos caminos rurales de tierra que rodean el pueblo.

Cómo llegar a Vagues

Vagues es un destino de muy fácil acceso por ruta, que se encuentra bien señalizado. El viaje en auto desde CABA dura aproximadamente dos horas. Primero hay que tomar el Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 (RN7). A la altura de la ciudad de San Andrés de Giles, tomar el acceso a la Ruta Provincial 41.

El camino alternativo es ir por el Acceso Norte (Panamericana) hasta el km 113, acceso a San Antonio de Areco. Desde allí, recorrer unos 10 km por la Ruta Provincial 41 hasta llegar a Vagues.

Aunque ya no hay servicio de pasajeros a la estación Vagues, es posible llegar en tren hasta Luján y, desde allí, tomar un taxi o servicio de transporte local hasta el pueblo.