14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

Es un destino popular para un "almuerzo de campo" sin tener que alejarse demasiado de la Ciudad.

Por
Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.

Vagues atrae visitantes los fines de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen comida criolla.

sanantoniodeareco
  • Vagues es un pequeño pueblo rural en el Partido de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.
  • Se encuentra a aproximadamente 125 km de CABA, menos de dos horas en auto, ideal para una visita de día.
  • Es famoso por su antigua Estación Vagues, hoy convertida en el Centro de Interpretación Ferroviario.
  • El pueblo es accesible por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 41.

A menos de dos horas de la vorágine de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe una pequeña parada en un tiempo pasado que evoca el encanto de la Argentina ferroviaria.

Te puede interesar:

El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

Este pueblo rural comenzó a poblarse en 1984 gracias a la llegada del Ferrocarril Central Argentino sirviendo como empalme hacia Luján. Este hito fue clave para el desarrollo del lugar, hasta que el transporte dejó de funcionar en 1992.

Si bien es famoso por su antigua estación de tren convertida en un museo a cielo abierto, Vagues hoy atrae a visitantes cada fin de semana gracias a sus bodegones y parrillas que ofrecen sabores criollos de altísima calidad.

Vagues 1

Destacado tanto por su pasado ferroviario como las propuestas gastronómicas y mercados artesanales, es un destino ideal para pasar un día diferente cerca de la Ciudad.

Dónde queda Vagues

Vagues es una pequeña localidad que pertenece al partido de San Andrés de Giles, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en un punto accesible, muy cerca de la Ruta Nacional 7 y a corta distancia de la ciudad cabecera.

La distancia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de aproximadamente 125 kilómetros, lo que permite una visita de día o una escapada breve de fin de semana.

Qué puedo hacer en Vagues

El corazón del pueblo es la Estación Vagues, un lugar emblemático actualmente convertido en el Centro de Interpretación Ferroviario que funciona como museo. Abre los sábados, domingos y feriados de 09 a 18. La Capilla San Andrés Apóstol es otro punto recomendado para visitar.

Museo Vagues

Cuenta con algunas parrillas y bodegones especializados en pastas caseras y carnes al asador, que se activan principalmente durante el fin de semana, con los visitantes de la Ciudad y poblaciones aledañas, que buscan disfrutar de un auténtico "almuerzo de campo".

Debido al turismo del fin de semana, se realizan ferias y mercados de artesanías y productos locales cerca de la estación. Si el clima acompaña, también se pueden hacer caminatas y paseos en bicicleta por los tranquilos caminos rurales de tierra que rodean el pueblo.

Cómo llegar a Vagues

Vagues es un destino de muy fácil acceso por ruta, que se encuentra bien señalizado. El viaje en auto desde CABA dura aproximadamente dos horas. Primero hay que tomar el Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 (RN7). A la altura de la ciudad de San Andrés de Giles, tomar el acceso a la Ruta Provincial 41.

El camino alternativo es ir por el Acceso Norte (Panamericana) hasta el km 113, acceso a San Antonio de Areco. Desde allí, recorrer unos 10 km por la Ruta Provincial 41 hasta llegar a Vagues.

Aunque ya no hay servicio de pasajeros a la estación Vagues, es posible llegar en tren hasta Luján y, desde allí, tomar un taxi o servicio de transporte local hasta el pueblo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El matambre de cerdo más famoso del centro porteño.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen un matambre de cerdo de locos

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda, los bonos de la Ciudad son muy confiables, aseguró Jorge Macri.

Jorge Macri anunció que la Ciudad lanza un bono por u$s600 millones

Doña Cocina destaca por sus porciones abundantes y precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires que tiene unos sorrentinos de calabaza y muzzarella que son una bomba

Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

Rating Cero

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 12 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 16 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora