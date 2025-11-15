IR A
K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Las mariposas vuelan en una oficina tras un beso en la nueva comedia romántica coreana que se une al catálogo de K-dramas que inunda las plataformas de streaming.

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado





Esta nueva serie coreana, que lleva el nombre internacional en inglés de ‘Dynamite Kiss’, quiere ser un nuevo bombazo, nunca mejor dicho, tras el éxito mundial de ‘Bon Appétit, su majestad’, que llego al gigante del streaming en agosto. Y es que combina humor, corazón y la emoción de un romance inesperado en una historia que demuestra que el amor puede surgir cuando y donde menos lo esperas.

La serie coreana ‘Un beso con chispa’ (Beso dinamita) se lanzó este miércoles 12 de noviembre de 2025 en la popular plataforma de streaming y ya es furor. Cuenta con un total de catorce episodios que harán las delicias de todos los seguidores y seguidoras de este exitoso género al alza.

Sinopsis de Un beso con chispa, la serie que sorprende a todos en Netflix

La historia sigue a Go Da-rim, una mujer soltera que se hace pasar por una madre casada para conseguir un trabajo en una empresa de productos para bebés. Lo que comienza como una pequeña mentira rápidamente se convierte en espiral cuando conoce a su astuto y estoico líder de equipo, Gong Ji-hyeok, y un beso impulsivo pone deliciosamente patas arriba la vida en la oficina.

Tráiler de Un beso con chispa

Embed - Beso dinamita | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Un beso con chispa

  • Jang Ki-yong (‘Una familia atípica’) interpreta a Gong Ji-hyeok, un líder de equipo conocido por su inteligencia, decisión y empuje. Pero su mundo ordenado comienza a desmoronarse cuando se ve enredado en el recuerdo de un beso que cambia sus reglas y la mujer que desapareció inmediatamente después.
  • Ahn Eun-jin (‘El genio y los deseos’, ‘Hospital Playlist’) interpreta a Go Da-rim, una mujer que hace malabarismos con la responsabilidad y el engaño mientras finge ser una madre casada para proteger a su familia. Lo que no espera es que su secreto desemboque en una historia de amor tan impredecible como sentida.


