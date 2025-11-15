IR A
IR A

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

El regreso de esta producción al ranking de visualizaciones demuestra el interés renovado por las historias de estafas y dobles juegos.

La película está entre lo más visto de Netflix.

La película está entre lo más visto de Netflix.

En el catálogo de Netflix volvió a posicionarse entre lo más visto una película que combina acción, romance y una estética vibrante, con la particularidad de haber sido filmada en parte en la Argentina. Protagonizada por Will Smith, la historia se desarrolla entre engaños, estrategias y un pulso constante de tensión, lo que la convirtió en una de las producciones más comentadas desde su llegada a la plataforma.

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
Te puede interesar:

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Uno de los aspectos que más llama la atención de los espectadores locales es la presencia de escenas grabadas en Buenos Aires, que aportan un toque distintivo a la trama. Locaciones icónicas, detalles urbanos y la impronta porteña se integran de manera natural al ritmo de la película. Ese cruce entre Hollywood y escenarios argentinos transformó a Focus: metros de la estafa en un atractivo especial para el público de la región.

Sinopsis de Focus: maestros de la estafa, la película que es tendencia en Netflix

focus

La historia se centra en Nicky, un estafador experto, que recluta a Jess, una novata con gran potencial. Su relación profesional se vuelve romántica, pero Nicky la abandona por la regla de que "el amor no interviene en el juego".

Tres años después, se reencuentran en Buenos Aires, donde ambos se involucran en una peligrosa estafa que complica su pasado y su presente.

Tráiler de Focus: maestros de la estafa

Embed - Focus - Tráiler oficial en español HD

Reparto de Focus: maestros de la estafa

  • Will Smith como Nicky Spurgeon
  • Margot Robbie como Jess Barrett
  • Adrián Martínez como Farhad
  • Rodrigo Santoro como Garriga
  • Justina Bustos como Blonde Bartender
  • Nick Reasons como Sideline Reporter
  • Pat O'Hara como Team Owner
  • Gerald McRaney como Owens
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Un film que deja una profunda reflexión.
play

Emoción y basada en casos reales: cuál es la trama de Buscando justicia, el estreno furor de Netflix

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 26 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 44 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 55 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 55 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 56 minutos