Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es El regreso de esta producción al ranking de visualizaciones demuestra el interés renovado por las historias de estafas y dobles juegos.







La película está entre lo más visto de Netflix.

En el catálogo de Netflix volvió a posicionarse entre lo más visto una película que combina acción, romance y una estética vibrante, con la particularidad de haber sido filmada en parte en la Argentina. Protagonizada por Will Smith, la historia se desarrolla entre engaños, estrategias y un pulso constante de tensión, lo que la convirtió en una de las producciones más comentadas desde su llegada a la plataforma.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los espectadores locales es la presencia de escenas grabadas en Buenos Aires, que aportan un toque distintivo a la trama. Locaciones icónicas, detalles urbanos y la impronta porteña se integran de manera natural al ritmo de la película. Ese cruce entre Hollywood y escenarios argentinos transformó a Focus: metros de la estafa en un atractivo especial para el público de la región.

Sinopsis de Focus: maestros de la estafa, la película que es tendencia en Netflix focus La historia se centra en Nicky, un estafador experto, que recluta a Jess, una novata con gran potencial. Su relación profesional se vuelve romántica, pero Nicky la abandona por la regla de que "el amor no interviene en el juego".

Tres años después, se reencuentran en Buenos Aires, donde ambos se involucran en una peligrosa estafa que complica su pasado y su presente.

Tráiler de Focus: maestros de la estafa Embed - Focus - Tráiler oficial en español HD Reparto de Focus: maestros de la estafa Will Smith como Nicky Spurgeon

como Nicky Spurgeon Margot Robbie como Jess Barrett

como Jess Barrett Adrián Martínez como Farhad

como Farhad Rodrigo Santoro como Garriga

como Garriga Justina Bustos como Blonde Bartender

como Blonde Bartender Nick Reasons como Sideline Reporter

como Sideline Reporter Pat O'Hara como Team Owner

como Team Owner Gerald McRaney como Owens