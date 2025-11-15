Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

En el catálogo de Netflix volvió a posicionarse entre lo más visto una película que combina acción, romance y una estética vibrante, con la particularidad de haber sido filmada en parte en la Argentina. Protagonizada por Will Smith, la historia se desarrolla entre engaños, estrategias y un pulso constante de tensión, lo que la convirtió en una de las producciones más comentadas desde su llegada a la plataforma.
Uno de los aspectos que más llama la atención de los espectadores locales es la presencia de escenas grabadas en Buenos Aires, que aportan un toque distintivo a la trama. Locaciones icónicas, detalles urbanos y la impronta porteña se integran de manera natural al ritmo de la película. Ese cruce entre Hollywood y escenarios argentinos transformó a Focus: metros de la estafa en un atractivo especial para el público de la región.
Sinopsis de Focus: maestros de la estafa, la película que es tendencia en Netflix
La historia se centra en Nicky, un estafador experto, que recluta a Jess, una novata con gran potencial. Su relación profesional se vuelve romántica, pero Nicky la abandona por la regla de que "el amor no interviene en el juego".
Tres años después, se reencuentran en Buenos Aires, donde ambos se involucran en una peligrosa estafa que complica su pasado y su presente.