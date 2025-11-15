Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos Esta miniserie de acción y suspenso recibió excelentes críticas y tuvo una gran recepción de los suscriptores de la plataforma de streaming. Trata sobre un hombre que queda envuelto en una conspiración cuando lo acusan de un crimen que no cometió.







Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación. Netflix

Dentro del amplio catálogo de Netflix, las series cortas, con historias fuertes y actuaciones contundentes están entre los contenidos preferidos de los suscriptores. En este sentido, se destaca un apasionante policial que se está robando todas las miradas con solo ocho capítulos de 45 minutos cada uno.

Se trata de La Locura, una miniserie de acción y suspenso que se estrenó en noviembre de 2024 y tuvo una gran recepción de los críticos y el público en general. Está protagonizada por Colman Domingo, nominado al Oscar como mejor actor por las películas Rustin (2024) y Sing Sing (2025).

La Locura parte de una premisa conocida: un hombre es acusado de un crimen que no cometió y debe probar su inocencia. Pero la miniserie se distingue de las demás al analizar la influencia del racismo, los prejuicios, el supremacismo blanco, la desinformación de los medios de comunicación y las teorías conspirativas.

-La Locura - Netflix Netflix: sinopsis de La Locura Muncie Daniels es un exasesor político y comentarista de televisión reconocido por sus posturas progresistas, pero atraviesa un mal momento personal: está distanciado de su familia y no tiene muy claro su rumbo en la vida. Para aclarar sus ideas, decide hacer un retiro sabático en lo profundo de las montañas Pocono, en Pensilvania, y dedicarse a escribir una novela.

Sus planes se ven dramáticamente alterados cuando descubre el cadáver de un hombre que fue asesinado. A pesar de que solo es un testigo, Daniels, afroamericano, se convierte en el principal sospechoso luego de que la víctima es identificada como un famoso supremacista blanco.

Acorralado por la opinión pública y la Policía, deberá emprender una carrera contrarreloj para limpiar su nombre mientras recupera a su familia, combate el racismo y la desinformación, y destapa una conspiración más grande de lo que se imaginaba. Tráiler de La Locura Embed - La locura | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La Locura Colman Domingo como Muncie Daniels.

Marsha Stephanie Blake como Elena Daniels.

John Ortiz como Franco Quiñones.

Tamsin Topolski como Lucie Snipes.

Thaddeus J. Mixson como Demetrius Daniels.

Gabrielle Graham como Kallie Daniels.