La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Esta medida apunta a motivar a los conductores a mantener su documentación actualizada y a cumplir con las revisiones técnicas obligatorias, con el fin de reforzar la seguridad vial.

Se acerca una fecha clave que todos los propietarios de vehículos en Misiones deben tener presente. Desde el 1° de diciembre entrará en vigencia un ajuste en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para quienes no tengan el trámite vigente. Ese día marca el cierre de la suspensión del recargo y el regreso a un esquema de control más riguroso sobre la documentación técnica obligatoria.

La consecuencia principal será la aplicación de un recargo considerable para cualquier verificación vencida. Con esta medida se busca motivar a los conductores a regularizar su situación antes de finalizar noviembre, evitando un gasto adicional al realizar el trámite. El restablecimiento de esta penalidad refuerza la importancia de mantener la VTV al día, tanto por razones de seguridad vial como por el cumplimiento de la normativa.

En síntesis, desde el 1° de diciembre el costo de la VTV aumentará automáticamente para quienes no tengan su verificación vigente. Los conductores con el trámite vencido deberán afrontar una tarifa superior al valor base del servicio. Esta disposición exige que se actúe con anticipación, ya que cualquier retraso después de esa fecha tendrá un impacto directo en el costo final.

El 1° de diciembre marca un momento determinante para los propietarios de vehículos en Misiones. Desde esa fecha, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida pasará a tener un recargo considerable, lo que pone fin al período de gracia y restablece las penalidades económicas. Esta disposición impactará de manera directa en el valor final del trámite para quienes no regularicen su situación antes del cierre de noviembre.

Fuentes oficiales informaron que el costo de la VTV atrasada tendrá un incremento equivalente al 35% del valor actual del servicio . Este recargo busca remarcar la necesidad de cumplir con el trámite dentro de los plazos correspondientes. Todos aquellos que posterguen la verificación y la realicen después de la fecha límite deberán afrontar este monto adicional sobre el costo base.

vtvv.jpg

El aumento no surge únicamente como una herramienta de recaudación, sino que responde a un propósito concreto: incentivar el orden y la responsabilidad en los conductores. La VTV funciona como una revisión técnica obligatoria que certifica que los vehículos circulen en condiciones seguras. Al establecer un costo mayor para quienes no cumplan en tiempo y forma, las autoridades apuntan a reducir riesgos y a promover una mayor conciencia vial.

El recargo del 35% implica una suba significativa en el valor de la verificación. Si el costo base es de $54.600, con el aumento el total asciende a $73.710. Esta diferencia resulta lo suficientemente importante como para motivar a los propietarios con la VTV vencida o próxima a vencer a realizar el trámite antes de finalizar noviembre.

vtv-en-pba-quienes-pueden-acceder-a-un-descuento-del-50-foto-ministerio-de-transporte-pba-QSC6EWSW4F.jpg

Ante este escenario, las autoridades recomiendan revisar con frecuencia la fecha de vencimiento de la VTV. Realizar el trámite previo al 1° de diciembre es la única forma de evitar el recargo y garantizar que el vehículo cumple con las revisiones técnicas requeridas para circular dentro de la provincia.

En conclusión, la incorporación del recargo desde diciembre establece un punto claro en la política de control vehicular. Quienes no renueven a tiempo deberán afrontar un costo más elevado. Esta medida refuerza el compromiso oficial con la seguridad vial y utiliza la penalidad económica como un mecanismo efectivo para promover el cumplimiento generalizado de las revisiones técnicas obligatorias.