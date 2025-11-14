El Gobierno de la Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas: "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política"

14 de noviembre de 2025 Inicio
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este viernes el recupero de la propiedad número 500, que estaba siendo usurpada en la Ciudad de Buenos Aires. "No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política", señaló en una conferencia de prensa desde el edificio conocido como el Elefante Blanco, en el barrio porteño de Belgrano.

Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda, los bonos de la Ciudad son muy confiables, aseguró Jorge Macri.
“En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada. No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política”, expuso el Alcalde porteño junto a los dueños que recuperaron sus casas, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

El “Elefante Blanco”, se encuentra ubicado en Olazábal 3432, estuvo tomado durante 60 años y fue desocupado en el mes enero. La Ciudad recuperó el edificio de 12 pisos y tres cuerpos al igual que la Casa Blaquier en el Casco Histórico; la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, que estuvo 20 años tomada; una parte del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan donde funcionaba irregularmente un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

La Ciudad recuperó 500 propiedades usurpadas.

También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, San Telmo y Flores, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque.

En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo. Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada”, agregó Jorge Macri.

Recupero de la propiedad 500 en la Ciudad: los detalles del operativo

El operativo número 500 se realizó el jueves en un hotel de Monserrat, ocupado por personas que subalquilaban las habitaciones. La propiedad no tiene luz, gas ni agua y se encuentra muy deteriorada, con desprendimientos de mampostería, entre otros problemas.

Este procedimiento se concretó después de que la propietaria, Luciana Palacio, se contactara con el Jefe de Gobierno para contarle que el inmueble familiar estaba usurpado desde hacía 18 años.

“Cuando un lugar es usurpado todo lo que sucede alrededor es malo. Se multiplican el narcomenudeo, la trata, los delincuentes escondidos, los robos en los barrios. Por eso nunca vamos a justificar un delito ni relativizar la ley. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta, el esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen”, describió Jorge Macri en la conferencia.

operativo Ciudad

El viejo hotel de la calle Chile había quedado en manos de terceros y nunca pudo ser recuperado por sus dueños hasta ayer. Cuando falleció el padre de Luciana Palacio, antes de la pandemia, ella revisó el estado del contrato de alquiler y constató que no había sido renovado, aunque las personas continuaban habitando el lugar.

El 19 de agosto se radicó una denuncia por usurpación ante la Fiscalía Nº 21 y ayer se hizo el operativo a cargo de la Policía de la Ciudad, personal de Espacio Público e Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

Jorge Macri reconoció el trabajo de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal que trabajan permanentemente para que se puedan recuperar propiedades. Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23).

