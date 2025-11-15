Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina La elección aromática de la artista revela una esencia sofisticada y vibrante cuyo valor en el país refleja su exclusividad.







El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país. @karolg

Bleecker Street, la fragancia elegida por Karol G, combina frutas frescas, flores y bases amaderadas.

El perfume ganó notoriedad gracias al impacto cultural de la cantante y su presencia en la música latina.

Su composición unisex y su construcción aromática compleja lo convierten en un perfume distintivo dentro de la perfumería de nicho.

En Argentina alcanza valores muy altos por su escasez: el frasco de 100 ml ronda cifras elevadas en tiendas especializadas. La presencia de Karol G en la escena musical impulsó también el interés por su estilo y por los elementos que definen su imagen pública, entre ellos el perfume que utiliza. Su fragancia elegida es Bleecker Street, de Bond No. 9, un aroma reconocido en la perfumería de nicho por su combinación de frescura y calidez. Esta preferencia permitió que el producto ganara una visibilidad notable en el ámbito de la belleza.

La relación entre la artista colombiana y este perfume no sorprende: se trata de una esencia que acompaña su estética vibrante, con una estructura aromática pensada para destacar. Esa identidad coincide con la manera en que el público percibe a Karol G, lo que llevó a que Bleecker Street se posicione como una fragancia codiciada tanto por admiradores como por aficionados a las composiciones complejas.

La construcción aromática coincide con el estilo vibrante y expresivo de Karol G, convirtiendo a esta fragancia en una extensión natural de su identidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Karol G en Argentina El precio de Bleecker Street en Argentina es considerablemente elevado debido a su baja disponibilidad y su carácter de fragancia de nicho. El frasco de 100 ml puede encontrarse alrededor de $750.000 en tiendas especializadas como Oudmaison, aunque en la mayoría de los comercios supera el millón de pesos.

Existen alternativas más accesibles en formato decant: 2,5 ml: alrededor de $26.500

5 ml: cerca de $52.000

