IR A
IR A

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Una historia danesa de la plataforma de streaming destaca por su clima inquietante, su narrativa ajustada y un desarrollo breve capaz de sostener un pulso constante.

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.

La miniserie El caso Hartung se posicionó como una de las apuestas más contundentes dentro del catálogo de Netflix. Con un enfoque que privilegia el misterio y una narrativa sin desvíos, esta ficción danesa logró mantenerse entre las producciones más valoradas del thriller psicológico desde su llegada a la plataforma.

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
Te puede interesar:

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Su permanencia entre las recomendaciones del público responde al equilibrio entre una historia compacta y una ambientación que potencia el clima inquietante característico del norte de Europa. La construcción de su universo visual, sumada a un desarrollo argumental sostenido, ofrece un relato que avanza con precisión y sin recurrir a episodios de relleno.

La serie presenta un caso policial que se despliega con una lógica propia del drama escandinavo: silencios, tensión progresiva y una sucesión de pistas que alimentan un suspenso constante. En apenas seis capítulos, la ficción construye una experiencia envolvente donde los vínculos entre los personajes revelan conflictos ocultos y una trama tan oscura como adictiva.

El caso Hartung
La propuesta de Netflix se consolidó como una de las series más comentadas por su enfoque oscuro.

La propuesta de Netflix se consolidó como una de las series más comentadas por su enfoque oscuro.

Netflix: sinopsis de El caso Hartung

La historia se centra en un asesinato ocurrido en Dinamarca, donde aparece una inquietante figura hecha de castañas en la escena del crimen. A partir de ese hallazgo, dos detectives emprenden una investigación que se vincula con la desaparición de una niña, abriendo un camino lleno de interrogantes, revelaciones y momentos de alta tensión.

Cada episodio profundiza en nuevas conexiones que impulsan el relato, reforzadas por una ambientación fría y gris que amplifica la sensación de desconcierto. La miniserie logra crear una experiencia visual hipnótica marcada por el misterio, el drama policial y una sólida estructura narrativa.

Tráiler de El caso Hartung

Embed - El caso Hartung (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El caso Hartung

La producción cuenta con intérpretes daneses que aportan actuaciones intensas y verosímiles. El elenco principal está compuesto por:

  • Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung
  • Danica Curcic como Naia Thulin
  • David Dencik como Simon Genz
  • Iben Dorner como Rosa Hartung
  • Liva Forsberg como Le Thulin
  • Mikkel Følsgaard como Mark Hess
  • Ali Kazim como Nehru
  • Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung

Sus interpretaciones potencian el impacto emocional de la trama y contribuyen a que “El caso Hartung” permanezca como una de las miniseries más recomendadas dentro del género de investigación y suspenso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

Un film que deja una profunda reflexión.
play

Emoción y basada en casos reales: cuál es la trama de Buscando justicia, el estreno furor de Netflix

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 22 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 40 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 51 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 51 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 52 minutos