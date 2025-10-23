23 de octubre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires, tiene camping y laguna para pasar días hermosos

Un destino bonaerense ideal para desconectarse, con laguna, espacios de camping y propuestas culturales en medio de la naturaleza.

¿Qué puedo hacer en San Carlos de Bolívar?

  • Se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 336 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Se accede fácilmente por la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 65.
  • Su principal atractivo es la Laguna San Luis, donde se puede acampar y practicar deportes acuáticos.
  • Es un lugar ideal para escapadas cortas, disfrutar al aire libre y descansar rodeado de naturaleza.
Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.
La provincia ofrece múltiples rincones perfectos para escapadas cortas, ideales para disfrutar de paisajes naturales, aire puro y tranquilidad sin alejarse demasiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre campos, lagunas y parques, algunos destinos del interior bonaerense se destacan por su entorno apacible y su ambiente familiar.

Uno de esos lugares es San Carlos de Bolívar, un punto del centro bonaerense que combina naturaleza, historia y tradición. Este destino invita a disfrutar de la Laguna San Luis, un entorno natural ideal para acampar, pescar o realizar deportes acuáticos, con servicios y comodidades para pasar el día o un fin de semana completo.

Además, la localidad ofrece atractivos culturales y recreativos durante todo el año. El Parque Las Acollaradas y su reconocido parque acuático municipal, las ferias artesanales y las pulperías tradicionales forman parte de su propuesta, pensada para quienes buscan un descanso rodeado de naturaleza y buena hospitalidad.

Dónde queda San Carlos de Bolívar

San Carlos de Bolívar se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 336 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la cabecera del partido homónimo y combina la tranquilidad típica de los pueblos con una infraestructura turística completa, ideal para una escapada de fin de semana.

Qué puedo hacer en San Carlos de Bolívar

  • Visitar la Laguna San Luis: un espejo de agua de más de 600 hectáreas, ideal para acampar, pescar o practicar deportes náuticos.
  • Disfrutar del Parque Las Acollaradas: cuenta con un parque acuático municipal, parrillas, zonas de picnic y espacios recreativos.
  • Recorrer el centro histórico: con edificios antiguos, ferias artesanales y bares tradicionales que reflejan la historia local.
  • Degustar la gastronomía regional: platos típicos, dulces caseros y una variada oferta gastronómica con productos de la zona.
  • Asistir a eventos y festivales: durante todo el año se realizan ferias, celebraciones y actividades culturales abiertas al público.
Se trata de un pequeño pueblo, muy pintoresco, ubicado a solo 4 horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a San Carlos de Bolívar

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar a San Carlos de Bolívar en aproximadamente cuatro horas en auto. La ruta más directa es por la Ruta Nacional 205, que luego se une con la Ruta Provincial 65, continuando unos 15 kilómetros más hasta el acceso principal por la Ruta Nacional 226.

El trayecto cuenta con buena señalización y caminos en excelente estado. También existen servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan directamente al centro de Bolívar, lo que lo convierte en un destino accesible tanto para quienes viajan en vehículo propio como en transporte público.

