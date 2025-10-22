22 de octubre de 2025 Inicio
Está a 3 horas de Buenos Aires y es una excelente opción para hacer una escapada: espacios verdes y gastronomía

Esta ciudad combina historia, cultura y buena comida en una propuesta perfecta para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado del territorio porteño.

Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

  • Se encuentra a tan sólo unos 230 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Tiene el Paseo Ribereño González Gattone, que recorre 5.500 metros a la vera del arroyo
  • Una visita imperdible es el Museo Ferroviario, en su antigua estación.
  • En cuanto a la oferta gastronómica, los bares con cerveza artesanal ganaron un lugar importante.
Hay destinos que no necesitan grandes montañas ni playas para enamorar. A veces, basta con una plaza llena de vida, calles arboladas y un centro con historia para sentir que el descanso está a la vuelta de la esquina. Pergamino, a tres horas de Buenos Aires, es uno de esos lugares que sorprenden por su equilibrio entre naturaleza, gastronomía y ritmo tranquilo.

En los últimos años, la ciudad empezó a ganar espacio entre las escapadas preferidas por los bonaerenses. Su oferta de parques, museos y bares con identidad local la convierten en una alternativa ideal para un fin de semana distinto. Además, cuenta con buena infraestructura hotelera y una comunidad que valora el turismo sin perder su esencia de pueblo grande.

Lejos del ruido porteño, Pergamino invita a bajar un cambio, disfrutar de sus espacios verdes y descubrir una gastronomía que rescata los sabores del campo con un toque moderno. Desde un paseo por el Arroyo Pergamino hasta una cena con productos locales, todo parece pensado para tomarse el tiempo sin apuro.

pergamino
Escapadas de Buenos Aires: la alternativa para descansar y relajarse.

Escapadas de Buenos Aires: la alternativa para descansar y relajarse.

Dónde queda Pergamino

Pergamino se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 230 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viaje dura alrededor de tres horas en auto, por la Ruta Nacional 8, que conecta con Pilar y atraviesa parte del norte bonaerense.

Su ubicación la vuelve estratégica: está lo suficientemente cerca como para una escapada corta, pero con el aire de tranquilidad propio de las localidades del interior. Además, desde allí se puede acceder fácilmente a pueblos rurales del partido, como Pinzón, Guerrico o Fontezuela, ideales para quienes disfrutan del turismo más auténtico.

Qué puedo hacer en Pergamino

El abanico de actividades es amplio y se adapta a distintos gustos. El Parque Municipal General San Martín es una de las joyas locales: cuenta con 25 hectáreas de espacios arbolados, canchas, juegos y zonas de picnic. También el Paseo Ribereño González Gattone, que recorre 5.500 metros a la vera del arroyo, ofrece una caminata tranquila con vistas naturales.

Para los interesados en la historia, el circuito cívico de Pergamino recorre puntos emblemáticos como el Puente de Hierro, el Palacio Municipal, la Plaza de la Merced y la iglesia Nuestra Señora de la Merced. El Museo Ferroviario también es una parada obligada: allí se revive la historia del tren, un eje clave del desarrollo local.

En el plano gastronómico, la ciudad se destaca por su oferta variada, que va desde parrillas tradicionales hasta restaurantes con cocina de autor. Las cervecerías artesanales y las ferias en plazas completan la experiencia, con opciones para probar dulces regionales, embutidos caseros o panes de masa madre.

pergamino
Se trata de una alternativa ideal para hacer turismo durante el fin de semana y se ubica a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires. Te contamos qué hacer.

Se trata de una alternativa ideal para hacer turismo durante el fin de semana y se ubica a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires. Te contamos qué hacer.

Cómo llegar a Pergamino

La forma más directa es por auto particular: desde Buenos Aires, se toma la autopista hacia Pilar y luego la Ruta Nacional 8 en dirección norte. Algunos tramos se encuentran transformados en autopista, lo que hace el trayecto más cómodo y seguro. El viaje ronda las tres horas, dependiendo del tránsito.

También hay servicios de micros que parten desde la Terminal de Retiro con destino a Pergamino varias veces al día. Para quienes prefieran un viaje más pausado, existen opciones de combis o excursiones privadas que incluyen recorridos guiados y estadía de fin de semana.

