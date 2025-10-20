Turismo en Argentina: este es el mejor pueblo para conocer antes de que termine el 202

Ubicada en el norte de nuestro país, en la quebrada de Humahuaca, se impuso en una distinguida competencia gracias a sus paisajes y atractivos.

Maimará, una pequeña localidad del norte de Argentina ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, fue reconocida como el "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025" por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo en la ceremonia de los Best Tourism Villages realizada en Huzhou, China.

Este destino jujeño se impuso entre más de 270 candidatos de 65 países gracias a su entorno natural excepcional, su identidad cultural preservada y su modelo de desarrollo sustentable que mezcla tradiciones con una economía local basada en la agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura.

Recostado sobre la emblemática Paleta del Pintor, una formación multicolor que constituye uno de los paisajes más espectaculares del norte argentino, Maimará forma parte del departamento de Tilcara y cuenta con poco más de 5.000 habitantes cuya vida gira en torno al río Grande y la Pachamama.

Sus campos producen verduras, flores y vides, mientras conservan tradiciones que se celebran cada año en festividades como la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval , creando una experiencia única para los visitantes que buscan conectar con la auténtica cultura andina.

La llegada del Tren Solar de la Quebrada transformó la economía local incrementando el flujo de turistas y motivando la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler. Los visitantes pueden recorrer plantaciones de flores con rosas, gladiolos y claveles que colorean el paisaje, visitar bodegas de altura, participar en la Vendimia del Bayeh que mezcla vino, arte, música y gastronomía local, y degustar platos típicos como el picante de lengua, el locro, la humita y las empanadas jujeñas en este pueblo que representa el orgullo nacional del turismo sustentable.

Maimara Provincia de Jujuy

Dónde queda Maimará

Maimará se encuentra ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, formando parte del departamento de Tilcara. Este pueblo del norte argentino se sitúa a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca. Esto le permite ser considerada también como parada ideal para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca. La localidad está recostada sobre la Paleta del Pintor, una formación geológica multicolor que constituye uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

Qué puedo hacer en Maimará

Maimará ofrece experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y tradiciones andinas:

Contemplar la Paleta del Pintor, la formación multicolor sobre la cual se recuesta el pueblo y que representa uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.

Recorrer las plantaciones de flores con campos de rosas, gladiolos y claveles que colorean el paisaje durante la temporada de floración.

Visitar las bodegas de altura donde se produce vino en condiciones extremas, aprovechando las características únicas del terroir quebradeño.

Participar en la Vendimia del Bayeh, un festival anual que da lugar tanto al vino y al arte, como a la música y la gastronomía local en una celebración de la cultura vitivinícola de altura.

Disfrutar de la gastronomía típica jujeña con platos tradicionales como el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas.

Degustar postres regionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote que forman parte de la tradición culinaria local.

Participar en la fiesta de la Pachamama, una celebración ancestral que honra a la Madre Tierra y mantiene vivas las tradiciones andinas.

Vivir el Carnaval con sus coloridas celebraciones que reflejan la identidad cultural del pueblo y la región.

Celebrar el Día de Todos los Santos según las costumbres locales que mezclan tradiciones católicas con creencias ancestrales.

Recorrer los campos de producción de hortalizas, verduras y vides que sustentan la economía agrícola de la comunidad.

Viajar en el Tren Solar de la Quebrada, que ofrece un recorrido panorámico a lo largo de los cerros de colores conectando Maimará con otros destinos de la Quebrada.

Conocer la vida cotidiana de los habitantes dedicados a la agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura, aprendiendo sobre sus técnicas tradicionales.

Alojarse en hosterías, complejos de casas de alquiler o alojamientos familiares que reflejan la hospitalidad de esta región.

Maimara Tripadvisor

Cómo llegar a Maimará

Para llegar a Maimará desde San Salvador de Jujuy se deben recorrer 77 kilómetros por la Ruta Nacional 9 que atraviesa la Quebrada de Humahuaca, en un trayecto que permite apreciar los paisajes multicolores característicos de la región. El pueblo se encuentra a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 kilómetros de Purmamarca, lo que hace más fácil su inclusión en el recorrido tradicional de la Quebrada.

Los visitantes pueden acceder en auto particular, en micro con servicios regulares que conectan las principales localidades de la quebrada, o a través del Tren Solar que ofrece un recorrido panorámico a lo largo de los cerros de colores, brindando una experiencia turística única mientras se desplaza entre los diferentes pueblos.