Por qué el Día del Trabajador se celebra el 1° de mayo

El origen de esta fecha se remonta a una huelga masiva en los Estados Unidos que terminó en tragedia.

Cada 1º de mayo, millones de personas en todo el mundo conmemoran el Día Internacional de los Trabajadores para reivindicar los derechos laborales y recordar la histórica lucha por la jornada de ocho horas .

Se trata de una fecha de carácter internacional en homenaje a los "Mártires de Chicago" . Es una jornada para reflexionar sobre las condiciones del empleo y la justicia social. Algunos años suelen realizarse movilizaciones sociales durante la jornada o comunicados en reclamo de mejoras en los derechos laborales .

Este feriado, inamovible en el calendario, se extiende a lo largo de todo el país. Al caer viernes este 2026, ofrece tres días de descanso para miles de personas y la posibilidad de hacer una escapada por el fin de semana XL.

La elección de esta fecha no es casual ni festiva en su origen, sino que responde a una de las protestas más significativas del siglo XIX. El 1º de mayo de 1886, cerca de 200.000 trabajadores en Estados Unidos iniciaron una huelga en demanda de un principio básico: "Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa" . En aquel entonces, las jornadas laborales solían extenderse hasta las 16 horas diarias en condiciones precarias.

El epicentro del conflicto fue la ciudad de Chicago, donde las manifestaciones se prolongaron durante varios días. El 4 de mayo, durante una protesta en la plaza de Haymarket, una bomba estalló contra la policía, desencadenando una represión violenta y un juicio irregular contra ocho dirigentes sindicales y anarquistas. Cinco de ellos fueron condenados a muerte y tres a prisión; se los conoce históricamente como los "Mártires de Chicago".

En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, reunido en París, instituyó el 1º de mayo como jornada de lucha reivindicativa y homenaje a estos dirigentes. Con el paso de las décadas, la mayoría de los países adoptó la fecha como feriado nacional, logrando que la jornada de ocho horas se convirtiera en un estándar legal en gran parte del mundo occidental.