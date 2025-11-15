15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta actividad no es un entrenamiento deportivo y es clave para la longevidad según un experto: de qué se trata

Una investigación de dos décadas revela que la longevidad depende mucho más de nuestro entorno diario de lo que solemos pensar.

Por
Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.

Pexels
  • Dan Buettner, reconocido experto en longevidad, resume dos décadas de trabajo en una idea que considera esencial: "la mejor estrategia de actividad física a largo plazo es cultivar un huerto".
  • Su planteamiento nace de observar regiones donde la población envejece mejor y donde el entorno facilita hábitos saludables sin esfuerzo consciente.
  • Entre esos hábitos destaca el propósito vital, que en Okinawa se conoce como ikigai y en Nicoya como plan de vida. Según trabajos citados por el National Institute on Aging, contar con un motivo claro para empezar el día se asocia a menor mortalidad y mejor salud emocional.
  • La pertenencia a una comunidad estable también añade años de vida.

Dan Buettner, reconocido experto en longevidad, resume dos décadas de trabajo en una idea que considera esencial: "la mejor estrategia de actividad física a largo plazo es cultivar un huerto". Su planteamiento nace de observar regiones donde la población envejece mejor y donde el entorno facilita hábitos saludables sin esfuerzo consciente. En esas comunidades, el movimiento se integra en la rutina diaria. La epidemiología respalda esa relación entre entorno y salud. Cuando la vida cotidiana empuja en la dirección correcta, la longevidad aumenta.

El entrenamiento de fuerza es muy importante para la salud.
Te puede interesar:

Por qué es necesario hacer pesas si tenés más de 30 años: es más importante de lo que pensás

A partir de estos hallazgos surgieron las Zonas Azules: Cerdeña, Okinawa, Nicoya, Icaria y Loma Linda, ampliadas más tarde con Singapur. Buettner explica que las labores del huerto —regar, desherbar, cosechar— proporcionan actividad ligera diaria que reduce el cortisol y fortalece el tren inferior. Estudios con acelerómetros muestran que estas pequeñas dosis de movimiento son más beneficiosas que un esfuerzo intenso semanal. Con estos datos definió sus Power 9, un conjunto de patrones comunes entre poblaciones que envejecen bien. No son teorías, son conductas observadas.

Por qué una huerta puede ser clave para la longevidad según el experto

Entre esos hábitos destaca el propósito vital, que en Okinawa se conoce como ikigai y en Nicoya como plan de vida. Según trabajos citados por el National Institute on Aging, contar con un motivo claro para empezar el día se asocia a menor mortalidad y mejor salud emocional. Buettner también observó rituales sencillos que ayudan a reducir el estrés, como la siesta, la oración o los brindis cotidianos. Estos gestos disminuyen la inflamación crónica. La regulación diaria del estrés contribuye a retrasar enfermedades asociadas al envejecimiento.

longevidad

El análisis alimentario revela otro patrón clave: el predominio vegetal. En las cinco zonas, las legumbres forman la base de la dieta, mientras que la carne aparece pocas veces al mes y en pequeñas raciones. Estos hábitos coinciden con los estudios de adventistas y modelos mediterráneos que muestran mejor control del peso y del metabolismo. Incluso el popular “vino a las 5” se entiende más como un ritual social que como una recomendación dietética. La pertenencia a una comunidad estable también añade años de vida.

longevidad

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

.No reemplazan comidas completas ni deben ser vistas como una fuente exclusiva de nutrientes,

Esto le pasa al cuerpo si comés semillas de chía todos los días: no lo vas a poder creer

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Es importante tener una limpieza constante de las manos luego de estar en contacto con este dipositivo. 

¿Sabías que un elemento muy importante en tu vida está repleto de bacterias? Nadie lo limpia y es preocupante

¿Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos?

Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos

Se recomienda incrementar la distancia y velocidad progresivamente.

Esto le pasa al cuerpo si corrés 5 kilómetros todos los días: tenés que saberlo

Esta rutina de ejercicios se enfoca en trabajar la movilidad y tonificar. 

La rutina de ejercicios sencillos para hacer en 15 minutos: vas a adelgazar y tonificar

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 30 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 48 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 59 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 59 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 1 hora