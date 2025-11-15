15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Integrar estos ejercicios a tu rutina matutina puede tener un gran impacto en tu salud física y bienestar.

Por
El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

  • Mantener una rutina de ejercicio de bajo impacto y alta funcionalidad es clave para preservar la movilidad, la fuerza y la salud cognitiva.
  • Con tan solo treinta minutos de ejercicio aeróbico matutino se fortalece el sistema cardiovascular, los pulmones y optimiza el flujo sanguíneo al cerebro.
  • Priorizar la movilidad articular y los estiramientos suaves es fundamental para prevenir lesiones, combatir la rigidez y mejorar la circulación sanguínea.
  • La práctica del yoga y ejercicios de destreza manual activan la memoria y ayudan a reducir significativamente los niveles de estrés.

El ejercicio matutino no solo activa el cuerpo, sino que también estimula la mente para el resto del día. Si superaste los 50 años, mantener una rutina de bajo impacto y alta funcionalidad es clave para preservar la movilidad, la fuerza y la salud cognitiva.

Es importante tener una limpieza constante de las manos luego de estar en contacto con este dipositivo. 
Te puede interesar:

¿Sabías que un elemento muy importante en tu vida está repleto de bacterias? Nadie lo limpia y es preocupante

Priorizar la movilidad articular y el calentamiento adecuado antes de empezar, y el estiramiento suave al finalizar la rutina es crucial para prevenir lesiones musculares. Además, la hidratación constante a lo largo del día y una nutrición balanceada rica en proteínas, para la reparación muscular, y calcio, para la salud ósea, son pilares indispensables.

Estos cinco ejercicios sencillos son perfectos para realizar en casa y sin necesidad de equipo, ayudándote a mejorar tu calidad de vida.

1 - Ejercicio aeróbico de bajo impacto

caminar

El ejercicio aeróbico es la base para mantener una excelente salud cardiovascular y cerebral. Para los mayores de 50, se recomienda optar por actividades de bajo impacto como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta. La clave es mantener un ritmo que eleve ligeramente la frecuencia cardíaca sin causar agotamiento.

Realizar 30 minutos de este tipo de actividad a primera hora del día mejora el flujo sanguíneo al cerebro, lo que ha demostrado ser muy eficaz para mantener la memoria y la salud cognitiva, además de fortalecer el corazón y los pulmones.

2 - Movilidad articular

Elongación

La activación matinal mediante estiramientos suaves es vital para quienes tienen más de 50 años, ya que permite restaurar el rango de movimiento y disminuir la sensación de entumecimiento que suele aparecer al despertar. Al movilizar suavemente zonas clave como las cervicales, los hombros, la columna vertebral y la pelvis, se está combatiendo activamente la rigidez articular, que se intensifica con el paso de los años.

Una práctica recomendada incluye rotaciones pausadas de la cabeza, encogimiento y descenso de los hombros, e inclinaciones laterales del tronco. Además de beneficiar la movilidad, estos ejercicios simples optimizan la circulación sanguínea.

3 - Yoga

Yoga

El yoga se establece como una práctica fundamental para la salud integral en la edad madura, con grandes resultados en contrarrestar los efectos del envejecimiento físico. Esta disciplina de bajo impacto es altamente efectiva para preservar la movilidad y la autonomía, ya que sus posturas mejoran significativamente la flexibilidad articular y detienen la rigidez crónica.

Además esta práctica acompañada de técnicas de respiración guiadas son muy importantes para reducir el estrés y mejorar la función cerebral.

4 - Ejercicios de destreza manual

Yoga 2

La ejecución de movimientos precisos y coordinados con los dedos y las manos es un método sumamente eficiente para fomentar la agilidad mental y activar las áreas cerebrales vinculadas a la memoria en adultos mayores de 50 años. Una práctica sencilla y muy beneficiosa consiste en realizar la "secuencia del pulgar": tocar sucesivamente la yema de cada uno de los cuatro dedos (índice, medio, anular y meñique) con la punta del pulgar de la misma mano, buscando velocidad y exactitud y alternando entre ambas manos.

5 - Rotación de cadera con flexión de rodilla

Rotación cadera

Este movimiento se realiza acostado boca arriba y está enfocado en mejorar la flexibilidad, la movilidad de la cadera y fortalecer el core. Acuéstate y flexiona una rodilla hacia el pecho, sujetándola con las manos. Luego, baja la pierna y repite con la pierna contraria, alternando suavemente. La rotación controlada de la cadera que se produce al bajar la pierna ayuda a lubricar la articulación y a aliviar la rigidez. Este ejercicio es fundamental para prevenir el dolor de espalda y mejorar la amplitud de movimiento, lo que resulta esencial para mantener un paso fluido y sin molestias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos?

Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos

Se recomienda incrementar la distancia y velocidad progresivamente.

Esto le pasa al cuerpo si corrés 5 kilómetros todos los días: tenés que saberlo

Esta rutina de ejercicios se enfoca en trabajar la movilidad y tonificar. 

La rutina de ejercicios sencillos para hacer en 15 minutos: vas a adelgazar y tonificar

Las ollas retienen calor y favorecen la proliferación de bacterias en la comida.

Por qué no hay que guardar una olla con comida en la heladera: es muy peligroso

Conocé la historia de esta mujer que sorprendió a todos.

Creyó que los dolores eran por la menopausia pero el médico reveló un diagnóstico inesperado

Científicos argentinos realizaron un hallazgo vinculado a la diabetes.
play

Día mundial de la Diabetes: un hallazgo argentino podría ayudar a cuidar las células productoras de insulina

Rating Cero

La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La China Suárez dio a entender por qué tiene pocos amigos. 

¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 12 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 21 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 27 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 29 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 34 minutos