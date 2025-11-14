La rutina de ejercicios sencillos para hacer en 15 minutos: vas a adelgazar y tonificar

Esta rutina de ejercicios se enfoca en trabajar la movilidad y tonificar.

El método "Quick-Health" es un plan de entrenamiento diseñado para transformar el físico con un compromiso de tiempo mínimo . Consiste en una rutina perfectamente estructurada para principiantes y personas con agendas ocupadas, ya que se completa en tan solo 15 minutos al día .

Consiste en cuatro bloques de tres minutos enfocados en trabajar la movilidad y tonificar grupos musculares clave: pierna, brazo, abdomen y glúteo. Esta rutina es parte de un estilo de vida saludable; para maximizar sus resultados es necesario tener cierta constancia, y acompañarla de una alimentación sana y un buen descanso .

Si se realiza de lunes a viernes , dedicando 15 minutos, son un total de 2 horas y 30 minutos de actividad física semanales, dejando tiempo suficiente para complementar con otras actividades como running o caminata.

Antes de empezar, la entrada en calor es fundamental para preparar tu cuerpo y evitar lesiones. Alcanza con dedicar tres minutos completos a una movilidad dinámica continua, trabajando principalmente la cintura pélvica y la cintura escapular.

Los ejercicios sugeridos para el comienzo de esta rutina son a pertura de cadera, flexo extensión lumbar y dorsal, movilidad de tobillos y rotación de hombros.

Cómo es la rutina de 15 minutos

Piernas

Este bloque trabaja la fuerza de las piernas utilizando mancuernas. Hay que alternar 45 segundos de trabajo intenso con 15 segundos de descanso total de los siguientes ejercicios:

piernas

Sentadilla + Peso Muerto: Combinar dos ejercicios de fuerza importantes.

Combinar dos ejercicios de fuerza importantes. Sentadilla de Sumo con Rebote: Poner el foco en la parte interna del muslo, añadiendo un rebote en la posición baja.

Poner el foco en la parte interna del muslo, añadiendo un rebote en la posición baja. Zancada Atrás con Elevación de Rodilla Alternativa: Trabajar cada pierna de forma alterna, utilizando la elevación de rodilla para activar el core y el equilibrio.

Brazos

El tren superior se trabaja con una combinación de ejercicios dinámicos e isométricos. Se debe utilizar el siguiente patrón por cada ejercicio: 30 segundos de ejercicio + 15 segundos de isométrico (mantener la posición estática) + 15 segundos de descanso. Los ejercicios son:

rutina brazos

Bíceps + Hombro: Realizar flexiones de bíceps seguidas de elevaciones de hombro (press o lateral).

Realizar flexiones de bíceps seguidas de elevaciones de hombro (press o lateral). Remo + Tríceps: Combinar un ejercicio de espalda (remo) con uno de la parte posterior del brazo (ej. patada de tríceps).

Combinar un ejercicio de espalda (remo) con uno de la parte posterior del brazo (ej. patada de tríceps). Fondo + Tocar Hombros en Plancha: Un ejercicio de pecho/tríceps (fondo) seguido de un reto de estabilidad en posición de plancha.

Abdomen

Trabaja el core con una combinación explosiva de planchas y abdominales. En este caso, alternar 30 segundos de trabajo de un ejercicio con 30 segundos de trabajo del siguiente, sin descanso entre ellos.

abdominales

Planchas Variadas: 30 segundos de plancha, pudiendo incluir variantes como plancha lateral o toques de rodilla.

30 segundos de plancha, pudiendo incluir variantes como plancha lateral o toques de rodilla. Crunch Explosivos: 30 segundos de abdominales rápidos y controlados.

Glúteos

El final de la rutina se centra en los glúteos, incorporando gomas elásticas y mancuernas. Consiste en alternar 45 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso de los siguientes ejercicios:

puente de glúteos