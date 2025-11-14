Activar diferentes circuitos mentales podría ser un factor decisivo para vivir más y mejor. Una investigación internacional revela que ciertos hábitos de estimulación cognitiva están asociados a una vejez más saludable.

¿Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos?

la larga vida depende de múltiples factores: alimentación, actividad física, hábitos diarios y hasta los pasatiempos que elegimos. Pero ahora, una investigación suma un elemento inesperado a esa lista.

Hoy en día hay un interés particular —y en pleno crecimiento— por la vida prolongada. La ciencia, el bienestar y hasta las rutinas diarias de millones de personas se orientan a descubrir cómo vivir más y mejor. Desde la nutrición y el deporte hasta las rutinas mentales, cada factor que pueda influir en la calidad de vida se vuelve objeto de estudio y conversación pública.

En este contexto, los idiomas también entran en escena como un elemento inesperado pero fundamental. La nueva evidencia científica muestra que hablar más de uno no solo mejora la comunicación, sino que también fortalece el cerebro y ayuda a retrasar el deterioro asociado a la edad. El interés por la longevidad, combinado con estos hallazgos, impulsa a muchas personas a buscar nuevas formas de estimular la mente a lo largo de los años.

Un nuevo estudio confirmó que hablar varios idiomas puede retrasar el envejecimiento y proteger la salud cognitiva. Las personas que solo dominan su lengua materna presentan un desgaste natural más acelerado, según una investigación realizada en 27 países europeos.

Una investigación publicada en Nature Aging analizó datos de más de 86.000 personas de entre 51 y 90 años, residentes en 27 países europeos. El resultado fue contundente: hablar más de un idioma reduce significativamente el riesgo de envejecimiento acelerado.

Estudios anteriores ya sugerían que el bilingüismo protege la función cognitiva, pero se apoyaban en muestras pequeñas. Esta nueva investigación, mucho más amplia, ofrece una evidencia sólida:

Las personas monolingües tienen el doble de probabilidades de experimentar un envejecimiento acelerado.

de experimentar un envejecimiento acelerado. Las personas multilingües tienen hasta un 54% menos de riesgo, y cuántos más idiomas dominen, mayor es la protección.

Según los autores, usar más de un idioma entrena el cerebro constantemente. Cuando una persona bilingüe cambia de lengua, activa y desactiva distintos sistemas lingüísticos. Este ejercicio mejora:

la atención

la memoria

la flexibilidad cognitiva

Son funciones que, con la edad, tienden a deteriorarse, por lo que mantenerlas activas ayuda a conservar la salud cerebral y física.

Un “reloj bioconductual” que mide el envejecimiento

Para el estudio, los investigadores crearon un modelo que combina factores corporales y mentales —memoria, educación, enfermedades previas, capacidad funcional, visión, audición— para estimar si una persona envejece más rápido o más lento que su edad cronológica.

Los resultados fueron claros:

Hablar idiomas adicionales retrasa el envejecimiento con el tiempo.

Existe un efecto dosis-respuesta: dos idiomas protegen más que uno, tres más que dos, y así sucesivamente.

Incluso controlando variables como nivel educativo, contaminación ambiental o entorno social, el multilingüismo siguió mostrando un efecto protector independiente.