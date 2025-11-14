¿Sabías que un elemento muy importante en tu vida está repleto de bacterias? Nadie lo limpia y es preocupante

El celular se considera un reservorio de microorganismos debido a su uso constante y falta de limpieza con los productos adecuados.

Es importante tener una limpieza constante de las manos luego de estar en contacto con este dipositivo.

El celular se volvió una extensión de nuestro cuerpo, acompañándonos a todas partes: trabajo, estudio, cocina e incluso al baño. Sin embargo, su uso constante y la falta de una limpieza adecuada lo transforman en un reservorio de microorganismos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud.

Varios estudios revelaron que la superficie de las pantallas móviles pueden albergar muchas más bacterias que elementos que socialmente consideramos sucios, como una tapa de inodoro; por eso resulta urgente adoptar hábitos de higiene para este dispositivo indispensable en nuestra vida diaria.

La falta de una limpieza regular y el contacto con estos gérmenes representan un riesgo constante para la salud , que se agrava cuando prestamos el dispositivo, permitiendo la transferencia de microbios entre personas.

La pantalla y la superficie de nuestro smartphone son un caldo de cultivo ideal para diferentes tipos de bacterias, que se transfieren de nuestras manos, el ambiente y las superficies donde lo apoyamos. Investigaciones han señalado que un celular puede ser hasta 10 veces más sucio que el teclado de una computadora , y en su pantalla se han llegado a encontrar hasta 600 bacterias , según reportes de la Universidad de Barcelona.

Entre los microorganismos más comunes que pueden encontrarse en el móvil se incluyen patógenos como:

Staphylococcus aureus: asociada con infecciones graves como neumonía y endocarditis. Según investigaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), esta bacteria fue la más frecuentemente detectada en teléfonos de personal de salud, con un 38.7% de los casos.

Escherichia coli: conocida por causar infecciones gastrointestinales. Puede encontrarse en hasta un 1.9% de los teléfonos, según el mismo estudio.

Klebsiella pneumoniae: vinculada a infecciones respiratorias y urinarias. Aunque menos prevalente, representa un riesgo significativo en entornos hospitalarios.

Qué enfermedades pueden causar las bacterias del celular

El contacto constante de dispositivos como el celular o la tablet con nuestras manos y, en ocasiones, con el rostro, facilita la transferencia de estos microorganismos, lo que puede derivar en una variedad de problemas de salud.

Las bacterias presentes en el celular pueden ser responsables de enfermedades que van desde infecciones leves hasta afecciones más graves. Por ejemplo, el contacto con gérmenes fecales (que pueden transferirse si se lleva el móvil al baño) aumenta el riesgo de infecciones intestinales o estomacales causadas por bacterias como la E. coli. Además, la manipulación continua puede causar o agravar infecciones cutáneas como irritaciones en la piel, infecciones respiratorias o de oído.

Cómo limpiar el celular de forma correcta

pantalla celular limpieza Freepik

La limpieza del celular debe ser un hábito tan cotidiano como lavarse las manos. Para desinfectar el dispositivo sin dañarlo, los especialistas recomiendan seguir estos pasos: