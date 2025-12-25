El anuncio navideño de Carlos Palacios que emocionó a todo Boca El futbolista chileno aprovechó el festejo por Navidad y sorprendió a todos con la confirmación de una noticia familiar muy especial junto a su novia Alexia Catalina, reconocida tiktoker. Por + Seguir en







Alexia Catalina y Carlos Palacios confirmaron la gran noticia.

El 2025 del futbolista chileno Carlos Palacios en Boca fue de menor a mayor: de ser uno de los jugadores más discutidos en la era Russo a ser pieza clave en el andamiaje de Claudio Úbeda. Y aunque no pudo coronar la temporada con un título, aprovechó la fiesta de Navidad para anunciar una noticia familiar muy especial: será padre junto a su novia, la influencer Alexia Catalina.

palacios boca “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotita”, escribió en sus redes sociales el exjugador de Colo Colo, en medio del brindis y de la celebración navideña. El chileno también subió una foto besándole la panza a su pareja, quien está embarazada.

"El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado, te amamos y te esperamos con muchas ansias", fue otra de las historias en Instagram de la Joya, con un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó y conmovió al mundo Boca.

La joven Alexia lleva al menos dos años de relación con el jugador de Boca y es toda una sensación en TikTok. Y es que en la red social suma 250.000 seguidores y más de 8 millones de "Me gusta", donde comparte videos de diversos momentos de su vida, modelando y bailando.