León Gieco en River: cantó "La Navidad de Luis" y visibilizó la búsqueda de 90 chicos perdidos En plena Nochebuena, el estadio Monumental fue el escenario de una campaña solidaria junto al artista popular para difundir las imágenes de 90 chicas y chicos perdidos que son intensamente buscados por su familia.







León Gieco con la imágen de Loan, el niño correntino que desapareció hace un año y medio.

El artista popular León Gieco fue el protagonista de una campaña, promovida por el movimiento social Red Solidaria, para difundir las imágenes de 90 chicos y chicas de todo el país que se encuentran desaparecidos: cantó "La Navidad de Luis" en pleno Estadio Monumental de River, con un conmovedor mensaje.

"En estas fiestas hay sillas vacías que todavía esperan. Estamos buscando a 90 chicas y chicos perdidos", fue el mensaje de la organización que lidera Juan Carr y, que al igual que el año pasado, tuvo al Monumental como protagonista para visibilizar la búsqueda de los jóvenes y la difusión de sus imágenes.

Las imágenes fueron difundidas en la pantalla LED del estadio Monumental, con varios chicos que fueron noticias en todos los medios como Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008, un caso que derivó en el sistema de emergencia "Alerta Sofía", para la búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de "Alto Riesgo Inminente"; Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años, quien desapareció el 13 de junio de 2024; Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció en la tarde del 11 de marzo de 2021 luego de salir de su casa en San Vicente, en un caso emblemático: el asesino fue condenado a perpetuidad por homicidio calificado con agravante por odio pese a que el cuerpo nunca fue hallado.

La canción elegida no fue casualidad: "La Navidad de Luis", con una letra profundamente social y humanista, utiliza la fiesta católica como excusa para hablar de la pobreza, la exclusión y la injusticia, en contraste con el espíritu festivo tradicional.

El tema cuenta la historia de Luis, un chico humilde que vive una Navidad muy distinta a la que muestran la publicidad y las postales clásicas. Gieco, quien se plantó en el medio del campo de juego con su guitarra tradicional y su armónica, pone el foco en quienes quedan fuera del festejo, usando a Luis como símbolo de miles de niños y familias marginadas en Argentina y América Latina.

Mirá a León Gieco en River, interpretando "La Navidad de Luis", en una campaña de Red Solidaria