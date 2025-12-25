25 de diciembre de 2025 Inicio
Adiós a las reposeras: la tendencia que se pisa fuerte para el verano 2026 en las playas

Una nueva forma de descanso junto al mar prioriza ligereza, contacto natural y bienestar, con hábitos más simples y decisiones alineadas al cuidado ambiental.

Por
  • Las reposeras tradicionales comienzan a perder protagonismo en las playas frente a alternativas más livianas que simplifican el traslado y el armado durante la jornada.
  • La tendencia minimal beach se consolida de cara al verano 2026 y propone descansar sobre lonas, almohadones bajos o directamente en la arena.
  • La comodidad, la movilidad y el contacto con el entorno aparecen como factores centrales que explican el cambio de hábito en distintos destinos turísticos.
  • Una mayor conciencia ambiental y de bienestar impulsa la reducción del uso de plástico y metal en los elementos de descanso costero.

Durante años, la imagen de la playa estuvo asociada a filas de reposeras alineadas frente al agua. Sin embargo, esa postal comienza a transformarse de manera visible en distintos destinos turísticos, tanto a nivel local como internacional, a partir del avance del minimal beach, una tendencia que replantea la forma de descansar junto al mar y el uso del espacio costero.

En ese escenario, el verano 2026 aparece como un punto de inflexión para esta nueva manera de disfrutar la playa. Cada vez más personas optan por propuestas simples, vinculadas al minimal beach, que reducen la cantidad de objetos a trasladar y permiten una relación más directa con el entorno. La elección no responde solo a una cuestión estética, sino a la búsqueda de comodidad y libertad de movimiento durante la jornada.

El cambio también se relaciona con una mirada más amplia sobre el bienestar y el impacto ambiental. Especialistas en turismo sostienen que el descanso ya no se asocia únicamente a permanecer inmóvil, sino a experiencias más naturales y relajadas, donde el contacto con la arena y el paisaje gana relevancia frente a las estructuras tradicionales que dominaron durante décadas.

Así es la tendencia que reemplaza a las reposeras

El fenómeno conocido como minimal beach se consolida como la alternativa que desplaza a las reposeras clásicas. Esta forma de disfrutar la costa propone prescindir de objetos pesados y optar por lonas, almohadones bajos o incluso la arena como superficie de descanso. La clave está en reducir al mínimo el equipamiento sin resignar confort.

Uno de los factores que explica su crecimiento es la practicidad. Al eliminar estructuras de plástico o metal, se facilita el traslado y se gana mayor libertad para cambiar de lugar a lo largo de la jornada. Esta flexibilidad resulta especialmente valorada por jóvenes y familias, que priorizan moverse con facilidad y adaptarse a distintos momentos del día.

La tendencia también se apoya en una conciencia ecológica en expansión. La reducción del consumo de materiales industriales y la elección de opciones reutilizables se alinean con hábitos más responsables. En este contexto, el descanso deja de estar asociado únicamente a permanecer inmóvil y pasa a vincularse con experiencias más dinámicas y conectadas con el entorno natural.

Aunque las reposeras continúan presentes en muchas playas, su rol ya no es excluyente. El verano 2026 confirma un quiebre cultural en la forma de disfrutar la costa y anticipa una transformación que recién comienza. El minimal beach no busca imponer una regla, sino ofrecer una alternativa que refleja nuevas prioridades vinculadas al confort, la movilidad y el cuidado del ambiente.

