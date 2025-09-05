5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

Ubicado cerca del Río Paraná, este pueblo ofrece preciosos paisajes naturales y actividades imperdibles.

Por
Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

GOOGLE

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

En estas sierras se puede observar una gran cantidad de condores y otras especies de aves.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el destino en las alturas para ver cóndores

San Pedro está ubicado en la provincia, y es un destino con mucha historia. El entorno natural es uno de los puntos fuertes de esta localidad, ya que en ella convergen los paisajes rurales y las imperdibles playas que desembocan en el Río Paraná. Asimismo, mantiene sus tradiciones y tiene atracciones que permiten conocer su historia, lo que lo convierte en un destino completo para una vacación.

El partido comprende otras localidades y pueblos turísticos como Río Tala, Pueblo Doyle, Ingeniero Moneta, Gobernador Castro y Santa Lucía. Además, este sitio combina naturaleza y confort para ofrecer diferentes actividades que van desde paseos hasta experiencias gastronómicas.

Turismo San Pedro Vuelta de Obligado

Dónde queda San Pedro

San Pedro queda al norte de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná y en el límite con Entre Ríos. Está ubicado a 164 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 140 de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Además del turismo, sus principales actividades son la agricultura, la ganadería y la pesca.

Qué puedo hacer en San Pedro

Existen diferentes actividades para realizar durante una estadía en San Pedro:

  • Casco histórico del pueblo: se trata de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, y cuenta con antiguas casas de ladrillo, la única escuela y la plaza principal. Este punto permite conectar con el ritmo de vida de San Pedro.
  • Actividades al aire libre: el entorno natural permite a los turistas realizar desde paseos en bote y pesca hasta caminatas por sus senderos. Además, sus playas de arena clara y balnearios públicos tienen zonas donde se puede jugar al voley, al tejo o mismo descansar.
  • Propuesta gastronómica: la localidad ofrece platos clásicos, como parrilladas y platos de picadas, al igual que la degustación del mejor pescado de río. Por otra parte, los fanáticos de lo dulce pueden disfrutar de las “ensaimadas”, un postre tradicional que consiste en una fina masa rellena de dulce de leche o crema pastelera con azúcar impalpable.
  • Naturaleza: algunos puntos imperdibles dentro del recorrido son el puente y el arroyo “Los Cueros”, al igual que la Reserva Natural un espacio que cuenta con un bosque central con especies de árboles únicas del norte de la provincia.
Vuelta de Obligado

Cómo llegar a San Pedro

Para llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, hay que tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y luego continuar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte. Al llegar al kilómetro 170 se encuentra la salida señalizada hacia la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Queda a menos de una hora de Puerto Iguazú y cuenta con opciones de tour con guía y transporte.

Turismo en Argentina: la maravilla oculta con piedras semipreciosas

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

Qué se puede hacer en este bello pueblo cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas: está a 100 kilómetros de Buenos Aires y es la opción perfecta para conocer un lugar distinto

Un tesoro oculto en las sierras, perfecto para pasar unos días desconectado de todo.

Viajar a Córdoba: el pueblito secreto para hacer trekking y cabalgatas únicas

Este pueblo conserva sus antiguas calles y construcciones.

Turismo en Argentina: el pueblito del norte para caminar sin apuro y disfrutar

Rating Cero

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

El posteo de Yankelevich a Romina Yan.

El desgarrador posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan, en el día de su cumpleaños

El film utiliza tecnología de rejuvenecimiento digital para mostrar a los protagonistas en diferentes etapas de sus vidas.
play

Está en Netflix, fue nominada a 10 Oscar y la protagoniza Al Pacino

Esta miniserie es deal para ver en un fin de semana.
play

Está en Netflix y es una miniserie de 6 capítulos basada en hechos reales: una página oscura de EE.UU

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

últimas noticias

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

Hace 1 hora
Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Hace 1 hora
Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Hace 2 horas
Este es el truco para mejorar tu salsa de tomate.

Ni azúcar ni zanahoria: el ingrediente secreto que realza el sabor de la salsa y mejora la digestión

Hace 2 horas
Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

Hace 2 horas