Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

San Pedro está ubicado en la provincia, y es un destino con mucha historia. El entorno natural es uno de los puntos fuertes de esta localidad, ya que en ella convergen los paisajes rurales y las imperdibles playas que desembocan en el Río Paraná. Asimismo, mantiene sus tradiciones y tiene atracciones que permiten conocer su historia, lo que lo convierte en un destino completo para una vacación.

El partido comprende otras localidades y pueblos turísticos como Río Tala, Pueblo Doyle, Ingeniero Moneta, Gobernador Castro y Santa Lucía. Además, este sitio combina naturaleza y confort para ofrecer diferentes actividades que van desde paseos hasta experiencias gastronómicas.

Turismo San Pedro Vuelta de Obligado Turismo San Pedro Dónde queda San Pedro San Pedro queda al norte de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná y en el límite con Entre Ríos. Está ubicado a 164 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 140 de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Además del turismo, sus principales actividades son la agricultura, la ganadería y la pesca.

Qué puedo hacer en San Pedro Existen diferentes actividades para realizar durante una estadía en San Pedro: