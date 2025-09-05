Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El universo de las producciones coreanas sigue conquistando al público global y cada tanto aparece un título que logra destacarse entre tantas opciones. Esta vez, una historia romántica se abrió paso en el catálogo de Netflix y no tardó en captar la atención de miles de usuarios.
Con un estilo sensible y atrapante, la trama de Los desenredos del amor combina emociones intensas, enredos amorosos y giros que mantienen expectantes a quienes buscan algo más que un simple drama. Ahora todos hablan de esta serie que promete convertirse en un nuevo fenómeno.
Sinopsis de Los desenredos del amor, la película coreana tendencia en Netflix
Una joven estudiante, soñadora y decidida, cree haber encontrado la fórmula para llamar la atención del chico más popular de su escuela: transformar por completo su look y dejar atrás sus rizos naturales. Sin embargo, lo que parecía un simple plan de conquista pronto se verá alterado con la llegada de un nuevo compañero.
Entre enredos, dudas y descubrimientos, la historia plantea un dilema clásico de la adolescencia: seguir un ideal impuesto por otros o animarse a ser auténtica.
Tráiler de Los desenredos del amor
Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Los desenredos del amor
- Gong Myung como Han Yoon-seok
- Shin Eun-soo como Park Se-ri
- Cha Woo-min como Kim Hyeon
- Yoon Sang-hyeon como Baek Seong-rae
- Kang Mi-na como Ko In-jeong
- Choi Gyu-ri
- Ryu Seung-su
- Jin Hui-gyu como Se-ri's class male studen