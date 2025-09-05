5 de septiembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: la maravilla oculta con piedras semipreciosas

Un rincón misionero permite descubrir géiseres de amatistas, ágatas y jaspes en cuevas naturales y talleres de pulido sin alejarse de los saltos y senderos selváticos.

Queda a menos de una hora de Puerto Iguazú y cuenta con opciones de tour con guía y transporte.

Queda a menos de una hora de Puerto Iguazú y cuenta con opciones de tour con guía y transporte.

En pleno corazón de Misiones, el yacimiento de piedras semipreciosas de Wanda reúne paisajes frondosos, valor geológico y la intensidad del silencio que solo la selva puede aportar. Frente a ese entorno, se abre un mundo subterráneo donde manan cristales como amatistas, ágatas, topacios y jaspes, cuyas tonalidades relucen entre las grietas del basalto.

Este sitio, que no figura en viajes masivos, invita a recorrer túneles y galerías abiertas donde se realiza la extracción y se aprende cada paso del proceso: desde la selección del cristal hasta su pulido y conversión en objetos. El viaje se transforma en una experiencia sensorial entre geodas resplandecientes y talleres artesanales.

Además, este refugio sirve como una ventana al patrimonio misionero, ya que el nombre de Wanda remite a leyendas polacas, mientras que su entorno fluvial y silvestre complementa la visita con belleza natural intacta.

Minas de Piedras Semipreciosas de Wanda 1
En Wanda, el basalto misionero se abre para mostrar amatistas, ágatas y topacios en su pureza natural.

En Wanda, el basalto misionero se abre para mostrar amatistas, ágatas y topacios en su pureza natural.

Dónde queda Minas de Piedras Semipreciosas de Wanda

Este atractivo se encuentra en la localidad de Wanda, al norte de Misiones, dentro del departamento Iguazú. Queda ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a unos 4051 kilómetros de Puerto Iguazú y a aproximadamente 254 - 260 kilómetros de Posadas, la capital provincial. Wanda está bien comunicada y se alza como uno de los destinos más elegidos tras las Cataratas del Iguazú.

Qué puedo hacer en Minas de Piedras Semipreciosas de Wanda

La experiencia abarca la visita a canteras a cielo abierto y túneles, donde se observan geodas de cuarzo, amatista, topacio, ágata y jaspe, con formas que incluyen prismas hexagonales y bipiramidales. Allí funcionan talleres donde se cortan, pulen y transforman las piedras en adornos o joyas, y guías especializados explican la formación geológica y la historia del lugar.

También hay salones de venta donde se adquieren piezas etiquetadas por tipo y procedencia, junto con demostraciones de pulido en vivo. La visita suele durar entre 45 y 75 minutos e incluye espacios señalizados para fotografías y material informativo para los visitantes.

Minas de Piedras Semipreciosas de Wanda 3
La visita incluye canteras, talleres de corte y pulido, además de una tienda con gemas certificadas.

La visita incluye canteras, talleres de corte y pulido, además de una tienda con gemas certificadas.

Cómo llegar a Minas de Piedras Semipreciosas de Wanda

Existen opciones múltiples para acceder:

  • Auto particular o alquilado: por la Ruta Nacional 12, con señalización clara, desde Puerto Iguazú en 45-60 minutos.

  • Excursiones organizadas: incluyen traslado, guía bilingüe y recorridos guiados, muchas veces combinadas con Ruinas de San Ignacio.

  • Transporte local desde Wanda: una vez en Wanda, se accede fácilmente al complejo minero.

