5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Muchos dejan enchufado este electrodoméstico al irse de casa: no saben que puede causar un incendio

Este aparato es consumido diariamente, y se ignora que su uso excesivo puede conducir a una catástrofe.

Por

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado, sumado a la falta de mantenimiento de estos aparatos, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.

El GCBA controlará a los deudores alimentarios en los eventos musicales.
Te puede interesar:

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios en los recitales de Lali Espósito en Vélez

A la seguridad doméstica, y especialmente cuando se trata de dispositivos que necesitan electricidad, no se le presta tanta atención, y sus consecuencias pueden resultar fatales. En este sentido, muchos hogares experimentan la lucha contra las llamas como consecuencia de descuidos o fallos en equipos eléctricos.

Las cafeteras se han convertido en un aparato fundamental para las personas, ya que proporcionan el café matutino con el que las personas comienzan su día. Sin embargo, como cualquier electrodoméstico utilizan calor para funcionar, y tienen el potencial de causar incendios si no se manejan correctamente.

CAFETERA INTELIGENTE

Por qué es peligroso dejar enchufada la cafetera

Las cafeteras están diseñadas para calentar agua a altas temperaturas, un proceso que implica la generación de calor constante. Aunque la mayoría de las cafeteras están equipadas con mecanismos de seguridad para evitar el sobrecalentamiento, estos dispositivos pueden fallar. Un componente defectuoso o un mal funcionamiento del termostato puede llevar al sobrecalentamiento del aparato, aumentando así el riesgo de incendio.

Además, la acumulación de residuos y el uso prolongado pueden afectar el funcionamiento interno de la cafetera. Los componentes eléctricos pueden obstruir el flujo de aire y afectar la capacidad del aparato para disipar el calor de manera eficiente.

Cafetera italiana.png

Noticias relacionadas

Se trata del 2025 QD8, un objeto cuya envergadura se comparó con la de un avión comercial.

La NASA advirtió que este asteroide pasó cerca de la Tierra: ¿cuál fue el efecto?

cuales son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Cuáles son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

Cambiar seguido el alcochado seguido puede ayudar evitar enfermedades.

Por qué hay que lavar el acolchado entre una vez por semana y una vez al mes

play

Trabajadores de la industria cerámica en alerta por 300 despidos: "Nos dejaron en la calle"

El excampeón del TC subió un video a sus redes sociales para alertar a sus seguidores. 

Violento asalto en Panamericana al excampeón de TC Emanuel Moriatis: le dispararon para robarle la moto

play

Impactante accidente de una moto en Adrogué: lo chocó un auto y terminó abajo de otro

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 8 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 35 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 45 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 52 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 57 minutos