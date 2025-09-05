El desgarrador posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan, en el día de su cumpleaños

El productor de televisión le escribió unas sentidas palabras a su hija, quien hubiese cumplido 51 años. También expuso sus sentimientos por Mila, quien falleció hace algunos meses.

El productor de televisión, Gustavo Yankelevich, le dedicó un amoroso posteo a Romina Yan, fallecida en 2010, ya que hoy hubiese cumplido 51 años. Además, mencionó a su nieta Mila de 7 años, quien murió en un accidente entre dos embarcaciones en Miami.

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

Cada 5 de septiembre, Yankelevich decide expresarse públicamente para recordar a su hija, quien murió hace 15 años, pero no es la única, ya que Cris Morena apareció de sorpresa en el show de Erreway e hizo una mención sobre esta fecha y también sobre la muerte de su nieta.

En su cuenta de Instagram, Gustavo escribió: " Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las amo".

En la imagen puso una foto de ellos con un corazón y tuvo comentarios de muchos famosos, entre ellos Nico Vázquez y Marley, quienes comentaron con un corazón. Jay Mammón escribió: “Por siempre y para siempre”.

Tras la muerte de Mila Yankelevich, reapareció Cris Morena públicamente por primera vez para acompañar a la banda Erreway durante el show que realizaron el jueves en el Movistar Arena. La productora agradeció al público y recordó a su hija: "Mañana es el cumpleaños de Romina, que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles luz".

Morena subió al escenario con un micrófono, para sorpresa de los presentes, que no dudaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales. "Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", expresó.

Entre ovaciones, la productora expresó "además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias".

Cris Morena continuó leyendo un discurso que tenía preparado para la ocasión: "A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba".

En esa línea continuó "la rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra, escuchen atentos, nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse".