River disfruta: el escándalo que se desató en Palmeiras, a días del cruce de la Libertadores El conjunto brasilero llega a la serie con un conflicto entre su DT y la dirigencia. El "Millonario" se enfoca en recuperar energías para un septiembre decisivo. Por







El DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes. Redes Oficiales

River se prepara para enfrentar a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero en el conjunto brasileño el clima interno está lejos de ser el ideal. A pocos días del cruce, un fuerte enfrentamiento entre el entrenador Abel Ferreira y la presidenta del club, Leila Pereira, sacudió la tranquilidad del Verdao y dejó en evidencia tensiones dirigenciales que pueden impactar en la previa de la serie.

El conflicto surgió por la política en el mercado de pases. Aunque la dirigencia invirtió más de 100 millones de dólares en refuerzos durante este año, el DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes, lo que generó malestar en la cúpula. La respuesta de Pereira no tardó en llegar: aseguró que todos los jugadores llegaron a pedido del cuerpo técnico y que el propio Ferreira modificó su esquema táctico sobre el cierre del mercado.

La situación se agravó luego del empate 1-1 con Corinthians por el Brasileirao, cuando el entrenador remarcó que no contaba con delanteros centro disponibles en el banco. Estas declaraciones no solo tensaron aún más la relación con la dirigencia, sino que también reavivaron las críticas de hinchas y medios sobre la gestión de refuerzos y la venta de Estevao al Chelsea, una salida prevista pero que dejó un vacío en el ataque.

Leila Pereira AFP En este contexto de conflictos internos y a pocos días del primer partido de la serie, River observa con atención lo que sucede en el rival. El Millonario llega con la tranquilidad que le otorgó la fecha FIFA para recuperar energías luego de un agosto cargado, y con la mira puesta en un septiembre que será decisivo tanto en el plano local como internacional.

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Libertadores La serie entre River y Palmeiras ya tiene días y horarios confirmados. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre en el estadio Monumental, desde las 21.30, mientras que la revancha se disputará el miércoles 24 en Brasil, también a las 21.30.

river palmeiras El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo afrontará un calendario muy exigente en ese mes: jugará cinco compromisos en apenas 16 días, con la particularidad de que dos de ellos son los decisivos duelos ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino viene de eliminar a Libertad, mientras que los brasileños superaron a Universitario de Perú.