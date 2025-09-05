5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

River disfruta: el escándalo que se desató en Palmeiras, a días del cruce de la Libertadores

El conjunto brasilero llega a la serie con un conflicto entre su DT y la dirigencia. El "Millonario" se enfoca en recuperar energías para un septiembre decisivo.

Por
El DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes.

El DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes.

Redes Oficiales

River se prepara para enfrentar a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero en el conjunto brasileño el clima interno está lejos de ser el ideal. A pocos días del cruce, un fuerte enfrentamiento entre el entrenador Abel Ferreira y la presidenta del club, Leila Pereira, sacudió la tranquilidad del Verdao y dejó en evidencia tensiones dirigenciales que pueden impactar en la previa de la serie.

Lionel Messi y un emotivo, pero misterioso posteo en Instagram
Te puede interesar:

El emotivo y misterioso posteo de Lionel Messi tras su último partido en Argentina

El conflicto surgió por la política en el mercado de pases. Aunque la dirigencia invirtió más de 100 millones de dólares en refuerzos durante este año, el DT portugués reclamó públicamente la falta de alternativas ofensivas en el banco de suplentes, lo que generó malestar en la cúpula. La respuesta de Pereira no tardó en llegar: aseguró que todos los jugadores llegaron a pedido del cuerpo técnico y que el propio Ferreira modificó su esquema táctico sobre el cierre del mercado.

La situación se agravó luego del empate 1-1 con Corinthians por el Brasileirao, cuando el entrenador remarcó que no contaba con delanteros centro disponibles en el banco. Estas declaraciones no solo tensaron aún más la relación con la dirigencia, sino que también reavivaron las críticas de hinchas y medios sobre la gestión de refuerzos y la venta de Estevao al Chelsea, una salida prevista pero que dejó un vacío en el ataque.

Leila Pereira

En este contexto de conflictos internos y a pocos días del primer partido de la serie, River observa con atención lo que sucede en el rival. El Millonario llega con la tranquilidad que le otorgó la fecha FIFA para recuperar energías luego de un agosto cargado, y con la mira puesta en un septiembre que será decisivo tanto en el plano local como internacional.

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Libertadores

La serie entre River y Palmeiras ya tiene días y horarios confirmados. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre en el estadio Monumental, desde las 21.30, mientras que la revancha se disputará el miércoles 24 en Brasil, también a las 21.30.

river palmeiras

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo afrontará un calendario muy exigente en ese mes: jugará cinco compromisos en apenas 16 días, con la particularidad de que dos de ellos son los decisivos duelos ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino viene de eliminar a Libertad, mientras que los brasileños superaron a Universitario de Perú.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Lionel Messi festeja su gol con Julián Álvarez.
play

Messi brilló en su despedida y metió un doblete para la goleada de la Selección por 3-0 a Venezuela

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 9 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 36 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 46 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 53 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 58 minutos