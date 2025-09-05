Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito Una superproducción vikinga que no funcionó en salas se reinventó en Netflix y se volvió tendencia entre los títulos más vistos de la plataforma de streaming.







El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix.

Estrenada en 2022 con gran expectativa, la película dirigida por Robert Eggers no logró atraer multitudes al cine, a pesar de su presupuesto millonario y un reparto de primer nivel. Sin embargo, en Netflix se convirtió rápidamente en un fenómeno.

El caso refleja algo que ya se volvió común: películas que parecían condenadas al olvido reaparecen en las plataformas y conquistan un público mucho más amplio. El boca en boca digital y la disponibilidad inmediata generan condiciones distintas a las de la sala oscura. Lo curioso es que, mientras la crítica ya la había valorado por su propuesta estética, fue recién ahora cuando consiguió masividad.

El interés creciente por las historias nórdicas, alimentado por series y producciones de distinto calibre, abrió un espacio fértil para que El Hombre del Norte encontrara su lugar. El público que consume streaming busca relatos intensos, con acción y atmósfera, algo que esta cinta ofrece con creces.

El Hombre del Norte - Netflix - Película Netflix: sinopsis de El Hombre del Norte La película narra la odisea de Amleth, un príncipe vikingo que, tras presenciar el asesinato de su padre, jura vengarse de su tío, responsable de la traición. Su travesía se desarrolla en el siglo X, en un paisaje helado y brutal, donde cada decisión está atravesada por la violencia y la lealtad rota.

La película combinó escenas de batallas crudas, misticismo nórdico y un diseño visual que, en muchos momentos, roza lo alucinatorio. Esa mezcla fue celebrada por los críticos, aunque en su estreno no alcanzó a atraer al público masivo.

Con un presupuesto cercano a los 90 millones de dólares y una recaudación global de menos de 70 millones, quedó marcada como un traspié económico. Pero en Netflix la suerte cambió: en cuestión de días se posicionó entre lo más visto en varios países. el-hombre-del-norte-the-northman-anya-taylor-joy-netflix-película Tráiler de El Hombre del Norte Embed Reparto de El Hombre del Norte Alexander Skarsgård como Amleth

Nicole Kidman como la reina Gudrun

Claes Bang como Fjölnir

Anya Taylor-Joy como Olga

Ethan Hawke como el rey Horvendill

Willem Dafoe como Heimir

Murray McArthur como Hakon

Ian Gerard Whyte como Thórvaldr

Ingvar Eggert Sigurðsson como el brujo

Hafþór Júlíus Björnsson como Thorfinnr

Björk como la bruja eslava

Kate Dickie como Halldora, una mujer originaria del pueblo medieval de los pictos

Ralph Ineson como Capitán Volodymyr