Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: "La Vida Era Más Corta".







Milo J sorprendió a sus seguidores y anunció su primer show en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo 18 de diciembre. La joven promesa de la música publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con la participación especial de Bizarrap.

Camilo Joaquín Villarruel, conocido públicamente como Milo J, publicó un video donde se ve al artista Bizarrap preguntándole cuándo va a anunciar un show en un estadio.

"Che, Milo. ¿Para cuándo tu estadio, papá? Venís amagando, amagando, pero no anunciás nada. Dale pá, anunciá", lo apura en el video Bizzarrap mediante un video, que al parecer le envió por WhatsApp.

A lo que Milo responde "mago, 18 de diciembre en el Estadio Vélez, ya está todo planeado. Lunes 8 preventa, martes 9 venta general, vos quedate tranquilo", sentenció el cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Milo J (@milo.j) El video viene acompañado de un resumen de lo que ocurrirá ese 18 de diciembre "presentará su nuevo disco LVEMC y que además recorrerá los icónicos discos 511- EDSM-111-166- y Retirada ya consagrados por su público, abriendo así su nueva etapa artística".

“La vida era más corta” es un disco que mezcla elementos sonoros nacionales con una estética moderna y exportable. Un viaje musical que recorre sonidos folklóricos y tangueros, bandoneones y cánticos originarios, pero sin caer en lo tradicional. Es una obra que abraza la cultura argentina y la trae al presente, reinterpretando las raíces desde un lugar honesto, actual y profundamente emocional. Milo J en el estadio Vélez Sársfield: cuándo y cómo conseguir las entradas Preventa lunes 8 de septiembre a las 14:00 hs.

Venta general el martes 9 de septiembre con todos los medios de pago a las 14:00 hs.