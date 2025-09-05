Cuáles son las multas por las cuales te pueden sacar la licencia de conducir y hasta incluso el auto

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento considerable en el valor de las multas de tránsito, que pueden llegar a rondar los dos millones de pesos . Esta decisión apunta a reforzar los controles y generar mayor conciencia en los conductores acerca de la necesidad de respetar las normas de circulación. El ajuste en los montos alcanza tanto a infracciones leves como a las más graves, con la finalidad de disminuir los siniestros en calles y rutas bonaerenses.

Más allá del impacto económico, la normativa incluye un listado de infracciones que, por su nivel de gravedad, implican no solo sanciones monetarias, sino también la retención del vehículo y el secuestro de la licencia de conducir. Esta medida busca retirar de la vía pública a quienes representan un peligro para la seguridad, consolidando el principio de que manejar con responsabilidad constituye una obligación.

Dentro de las faltas que pueden derivar en estas consecuencias se encuentran circular sin la documentación requerida, conducir con la licencia vencida o manejar bajo los efectos del alcohol. La combinación de multas millonarias junto con la posibilidad de perder el vehículo y la licencia de manera inmediata marca un punto de inflexión en la política vial provincial, enviando un mensaje contundente de tolerancia cero frente a conductas peligrosas.

En la Provincia de Buenos Aires, el sistema de multas no solo implica sanciones económicas, sino también la posibilidad de perder la licencia de conducir a través de un mecanismo de puntuación conocido como "Scoring". Cada conductor bonaerense inicia con un total de 20 créditos que se van descontando con cada infracción cometida.

La gravedad de la falta determina la cantidad de puntos que se restan, de modo que las infracciones más peligrosas tienen un impacto mayor en el puntaje . Este sistema busca premiar a los conductores responsables y penalizar a aquellos que reinciden en conductas de riesgo.

Si bien la acumulación de multas es el principal motivo para la pérdida de la licencia, existe un límite de puntos que se pueden restar en una única infracción, establecido en un máximo de 15. Esto significa que una falta grave, incluso si conlleva varias penalidades, no puede agotar por completo los 20 créditos de una sola vez, a menos que se trate de un caso extremo.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, para aquellos conductores que reinciden en faltas leves, la suma de puntos restados a lo largo del tiempo puede llevarlos al mismo resultado: quedarse sin los créditos necesarios para circular.

La excepción más severa a esta regla es la participación u organización de picadas, una de las infracciones más peligrosas y socialmente irresponsables. En esta situación, la sanción es inmediata y contundente: la licencia de conducir es retirada de forma automática, sin importar la cantidad de puntos que el conductor tuviera en ese momento.

Esta medida subraya el compromiso de las autoridades con la seguridad vial y la tolerancia cero ante conductas que ponen en riesgo directo la vida de terceros. La pérdida del registro es temporal, y el puntaje de 20 créditos se renueva cada dos años, brindando una nueva oportunidad para demostrar un comportamiento responsable al volante.

multas-de-transito.jpg

Qué debés saber sobre las multas en septiembre 2025

El mes de septiembre de 2025 llega con importantes cambios en el valor de las multas de tránsito, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde los montos registran un aumento del 11,9% respecto al bimestre anterior. Esta actualización responde a una política que busca endurecer las sanciones para promover una mayor seguridad vial y disminuir los accidentes. Resulta esencial que los conductores estén informados sobre estos nuevos valores, ya que las infracciones más graves pueden alcanzar cifras millonarias, con un fuerte impacto en la economía personal.

Las sanciones más elevadas recaen sobre faltas consideradas de alto riesgo, como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la circulación en contramano o la negativa a realizar un control de alcoholemia. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, rechazar el test de alcoholemia puede costar cerca de dos millones de pesos. Otras infracciones de gran gravedad, como manejar sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin seguro obligatorio, también se ubican en rangos muy altos, llegando en algunos casos a superar el millón y medio de pesos.

vtv inspección.jpg

Circular sin la documentación exigida o con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida se convierte en una de las conductas más penalizadas. Aunque la falta de comprobante del seguro o de la cédula del vehículo puede implicar un costo menor, no contar con la VTV en regla equivale a una infracción grave, similar a cruzar un semáforo en rojo, con montos que oscilan entre $481.800 y $1.606.000. Es importante mencionar que ciertos vehículos cero kilómetro quedan exceptuados de realizar este trámite durante los primeros años o hasta alcanzar un kilometraje determinado.

Para evitar sanciones inesperadas, resulta clave que los conductores verifiquen de manera periódica si existen infracciones pendientes. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia se encuentran disponibles portales oficiales donde, con el número de patente o DNI, es posible consultar el estado de las multas. Frente a la posibilidad de enfrentar valores cada vez más altos y sanciones más estrictas, la mejor estrategia consiste en la prevención, manteniendo toda la documentación del vehículo actualizada y respetando las normas de tránsito para garantizar la seguridad en la vía pública.