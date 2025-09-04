Escapadas: está a 100 kilómetros de Buenos Aires y es la opción perfecta para conocer un lugar distinto

Qué se puede hacer en este bello pueblo cercano a la Ciudad de Buenos Aires. AEHG LA PLATA ORG

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Una de ellas es Zárate, conocida también como la "capital provincial del tango", que contiene uno de los puertos más importantes de la provincia y ofrece diversas actividades para realizar. Entre ellas, destacan sus paseos por el centro, sus espacios naturales y hasta turismo rural.

A su vez, su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su variedad de propuestas la convierten en un destino versátil, con posibilidad de visitar otros destinos cercanos durante un solo viaje. Si bien conserva su impronta industrial, Zárate también ha sabido diversificarse como polo cultural.

zarate Dónde queda Zárate Es la ciudad cabecera del partido del mismo nombre y está ubicada a 108 kilómetros hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso en auto por medio de la Ruta Nacional Nº9.

Qué puedo hacer en Zárate Dentro de Zárate existen diferentes actividades para hacer durante una estadía: