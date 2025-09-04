4 de septiembre de 2025 Inicio
Escapadas: está a 100 kilómetros de Buenos Aires y es la opción perfecta para conocer un lugar distinto

Ubicado en la Provincia, este pueblo combina naturaleza e historia, y ofrece múltiples actividades para disfrutar.

Qué se puede hacer en este bello pueblo cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Una de ellas es Zárate, conocida también como la "capital provincial del tango", que contiene uno de los puertos más importantes de la provincia y ofrece diversas actividades para realizar. Entre ellas, destacan sus paseos por el centro, sus espacios naturales y hasta turismo rural.

A su vez, su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su variedad de propuestas la convierten en un destino versátil, con posibilidad de visitar otros destinos cercanos durante un solo viaje. Si bien conserva su impronta industrial, Zárate también ha sabido diversificarse como polo cultural.

zarate

Dónde queda Zárate

Es la ciudad cabecera del partido del mismo nombre y está ubicada a 108 kilómetros hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso en auto por medio de la Ruta Nacional Nº9.

Qué puedo hacer en Zárate

Dentro de Zárate existen diferentes actividades para hacer durante una estadía:

  • En el centro de la ciudad se puede visitar el Palacio Municipal, la plaza Mitre con su bella fuente, y el anfiteatro, la plaza Italia, el Teatro Coliseo, el Museo Histórico Quinta Jovita y la Antigua Estación del ferrocarril Urquiza.
  • El Delta del Paraná es el núcleo de naturaleza de Zárate. El Paseo Costanera o la Isla Botija, una zona silvestre representativa de la ecorregión Delta e Islas del Paraná es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad.
  • Realizar avistaje de especies locales y recorrer sus muelles y recreos. Y para la tarde, el plan ideal es tomar unos mates bajo la vista espectacular del atardecer sobre el Puente Zárate – Brazo Largo.
  • También se pueden encontrar diversas Estancias familiares en donde disfrutar de actividades recreativas y espectáculos criollos sobre el río y degustar platos típicos locales. Fuera del centro urbano hay muchísima oferta de turismo rural.
  • El turismo rural es otra buena alternativa. En los alrededores de la ciudad hay estancias que abren sus puertas al público con actividades como caminatas por el campo, cabalgatas, música en vivo, degustaciones de cocina criolla y espectáculos gauchescos.

Cómo llegar a Zárate

Se sitúa sobre la ribera del río Paraná y se puede acceder a ella mediante la Autopista Buenos Aires - Rosario, las rutas nacionales 12 y 193 y la ruta provincial 6. Esta localidad se encuentra a 75 km de su acceso más cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 90 km hacia el noroeste del centro de la capital argentina.

