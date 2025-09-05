Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre Este thriller de la plataforma de streaming no es la típica producción de terror, pero crea un clima misterioso y opresivo que te engancha de principio a fin mientras una madre intenta reconstruir qué pasó con su hija.







Esta película está basada en una exitosa novela. Netflix

Septiembre llegó con muchos estrenos en el catálogo de Netflix pero, detrás de la andanada de nuevos títulos, algunas producciones de años anteriores se mantienen vigentes gracias a sus excelentes historias. Este es el caso de una película imperdible cargada de suspenso y drama.

Se trata de Distancia de rescate, basada en la novela del mismo nombre escrita por Samanta Schweblin, que se estrenó en 2021 y se mantiene como una de las favoritas de los suscriptores. La propia autora se encargó de adaptar el guion junto a la directora Claudia Llosa, por lo cual es muy fiel al libro.

Distancia de rescate es un thriller inusual, pero no por eso menos efectivo. En lugar de recurrir a los clásicos recursos del cine de terror, la angustia permanente y las amenazas invisibles que rodean a una madre y su hija crean un clima pesado, imposible de escapar, que te mantiene enganchado hasta el final.

Distancia de rescate, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Distancia de rescate Amanda, una mujer de origen español, llega de vacaciones a una casa alquilada en el campo argentino. Preocupada por el bienestar de su hija Nina y buscando que tenga con quién jugar, se hace amiga de su vecina Carola y de su hijo, David. Sin embargo, pronto empezará a sentir que algo malo las acecha.

"Amanda yace agonizante lejos de su hogar. Un niño, David, le hace preguntas para ayudarla a recordar. Ella no es su madre ni él es su hijo. Como tienen poco tiempo, él la ayuda a desentrañar una historia poderosa y atrapante sobre el daño invisible que ejercen los celos obsesivos y la fuerza que tiene el amor de una madre por su familia", reza la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de Distancia de rescate Embed - Distancia de rescate | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Distancia de rescate María Valverde como Amanda.

Dolores Fonzi como Carola.

Guillermo Pfening como Marco.

Germán Palacios como Omar.

Cristina Banegas como la curandera.

Emilio Vodanovich como David (grande).

Marcelo Michinaux como David (pequeño).

Guillermina Sorribes Liotta como Nina.

Macarena Barros Montero.