Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión El hecho ocurrió en el kilómetro 252 de la Ruta Nacional 158, a la altura de Carnerillo. El conductor del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia.







Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba. Eldoce.tv

Una nueva tragedia vial ocurrió, esta vez, en la provincia de Córdoba. Un automovilista perdió la vida este viernes por la noche tras protagonizar un violento siniestro en la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Carnerillo. El hecho se produjo por una colisión frontal con un camión de gran porte.

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cerca de las 23, en el kilómetro 252 de la mencionada ruta. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron un automóvil Volkswagen Gol y un camión marca Scania.

El conductor del vehículo menor, un hombre mayor de edad cuya identidad no trascendió, falleció en el lugar de manera inmediata a consecuencia del fuerte impacto que destruyó el vehículo.

El camión, por su parte, era manejado por un hombre de 60 años y de nacionalidad paraguaya. A pesar de la magnitud del impacto, el camionero resultó ileso.

El camión Scania luego del choque frontal en Córdoba Eldoce.tv Avanza la investigación para determinar las causas del accidente El conductor del camión Scania quedó a disposición de la Justicia mientras las autoridades trabajan para establecer las circunstancias que derivaron en el fatal accidente. Las primeras pericias buscan determinar cuál de los vehículos se cruzó de carril.

En el sitio del choque trabajó personal policial, efectivos de bomberos y peritos, lo que provocó que el tránsito se vea interrumpido en esa zona de la Ruta 158 durante varias horas. La fiscalía de turno interviene en el caso para avanzar con la investigación.