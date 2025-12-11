11 de diciembre de 2025 Inicio
Este edificio está en el corazón de Buenos Aires, tiene un mirador único y no es tan conocido: donde se encuentra

Su mirador está especialmente valorado por fotógrafos y curiosos que encuentran en este punto elevado un espacio perfecto para apreciar la arquitectura porteña.

Este edificio forma parte de las paradas obligatorias de quienes hacen Turismo en CABA

  • Este es un edificio del año 1902 que fue restaurado y destacado por su valor arquitectónico.
  • Consta de cuatro niveles conectados con pisos vidriados que realzan la experiencia de recorrido.
  • Terraza Mirador con vistas únicas a las cúpulas históricas del centro porteño, y un panorama que permite ver el Congreso, la Avenida de Mayo y el perfil urbano del microcentro.
  • Pertenece a la Fundación Pablo Cassará, está vinculado a la investigación científica y farmacéutica.

En pleno microcentro porteño, entre avenidas históricas y edificios emblemáticos, existe una construcción que suele pasar desapercibida para la mayoría, pero que esconde uno de los miradores más sorprendentes de Buenos Aires. La mezcla de tradición, modernidad y acceso privilegiado a vistas únicas convierte al mirador en uno de esos secretos bien guardados y muy apreciados por fanáticos del Turismo porteño.

Se trata del Edificio Cassará, una joya arquitectónica que combina historia, ciencia y una de las vistas panorámicas más privilegiadas de la ciudad. Su ubicación estratégica y su diseño único lo convierten en un destino ideal para quienes buscan descubrir rincones menos transitados de la capital. Aunque no figura entre los miradores más populares, el Cassará ofrece una perspectiva distinta del casco histórico porteño. Conocelo.

Cuál es el edificio que tiene un mirador destacado para visitar en el corazón de Buenos Aires

Terraza mirador Edificio Cassará

Ubicado sobre la Avenida de Mayo, este edificio construido en 1902 fue completamente renovado hasta convertirse en una propuesta arquitectónica que vale la pena recorrer por sí misma.

Sus cuatro pisos, unidos mediante sectores con pisos de vidrio, generan una conexión dinámica entre las obras exhibidas y el público que avanza maravillado por cada sala.

En la Terraza Mirador, los visitantes pueden apreciar de cerca las emblemáticas cúpulas de los edificios porteños levantados a comienzos del siglo XX, enmarcadas por un paisaje urbano único. Desde allí también se obtienen vistas directas del Congreso, de la Avenida de Mayo y de varias construcciones que forman parte del corazón histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el edificio mantiene un lazo significativo con el ámbito científico y farmacéutico, ya que forma parte de la Fundación Pablo Cassará, una entidad dedicada activamente a la investigación.

