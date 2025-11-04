Un rincón cordobés detenido en el tiempo, donde la calma, los paisajes serranos y la arquitectura tradicional invitan a desconectarse del ritmo urbano.

Entre las sierras del Valle de Calamuchita se esconde Amboy , una joya poco explorada de la provincia de Córdoba que combina historia, naturaleza y tranquilidad. Este pequeño pueblo, aún al margen del turismo masivo, conserva la esencia del campo argentino con sus calles de tierra, casas de adobe y un ritmo pausado que invita al descanso.

El aire impregnado de leña y tierra húmeda, los árboles que bordean las calles y la vista de los cerros forman un paisaje detenido en el tiempo . Cada rincón transmite una sensación de paz difícil de encontrar en las ciudades, lo que convierte a Amboy en un refugio ideal para quienes buscan una escapada distinta, lejos del ruido y la rutina.

Además de su encanto visual, el pueblo destaca por la hospitalidad de sus vecinos y por la posibilidad de disfrutar experiencias simples, pero memorables: caminar por senderos serranos, observar el atardecer desde los miradores naturales o compartir una comida casera en alguno de los pequeños almacenes del lugar.

Amboy pertenece al departamento de Calamuchita , una de las zonas más pintorescas del centro de Córdoba. Su ubicación, a pocos kilómetros de destinos más conocidos como Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita , lo mantiene como un secreto bien guardado. Pese a su cercanía con estos centros turísticos, conserva una identidad propia marcada por su arquitectura tradicional y su entorno natural intacto.

Turismo gastronómico en Córdoba: Los almacenes y festivales locales ofrecen a los visitantes dulces caseros, empanadas y platos típicos que reflejan la tradición regional.

El pueblo ofrece múltiples opciones para conectar con la naturaleza. Los visitantes pueden realizar senderismo , cabalgatas o recorridos en bicicleta por los caminos rurales. También se puede disfrutar del arroyo Amboy , un curso de agua cristalina ideal para refrescarse en verano o descansar en sus orillas bajo la sombra de los árboles.

Quienes prefieran la cultura y la gastronomía pueden visitar los almacenes de campo o las ferias locales, donde se ofrecen productos típicos como dulces caseros, empanadas y locro. Durante el año, se celebran festivales regionales que reúnen música folclórica, danzas y artesanías, reflejando la tradición viva del lugar.

Además, Amboy conserva una fuerte identidad histórica, visible en sus construcciones antiguas y en sitios que evocan su pasado colonial. Entre ellos destaca la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una capilla del siglo XIX que se mantiene en pie como testimonio del legado arquitectónico cordobés. Caminar por sus calles es adentrarse en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido, con casas de adobe, veredas angostas y una atmósfera serena que invita a la contemplación y al descanso.

Cómo llegar a Amboy, Córdoba

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se accede tomando la Autopista Buenos Aires–Rosario (RN9), continuando hasta Córdoba capital y luego por la RN36 hacia Alta Gracia y Villa General Belgrano. Desde allí, basta seguir las rutas provinciales que conducen al corazón del Valle de Calamuchita, donde se encuentra Amboy.

Amboy Las calles de tierra y las casas de adobe de Amboy mantienen viva la esencia rural de Córdoba. Periódico El Progreso

Desde la ciudad de Córdoba, la forma más directa es tomar la Ruta Provincial 5 hasta Villa Rumipal, para luego continuar por la RP23, que atraviesa parte del valle hasta llegar al pueblo.